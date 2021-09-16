Дуже стильна: герцогиня Кембриджська вийшла в світ з новою сумкою

Вчора герцогиня Кембриджська Кетрін відвідала перший захід після довгих літніх канікул.

Публіці було цікаво побачити новий образ герцогині Кембриджської. Кетрін підготувалася до виходу. Очевидно, що влітку вона зробила деякі процедури на своєму обличчі в кабінеті косметолога. А також придбала кілька нових речей в гардероб.

Серед них і сумка від бренду Tusting. Мініатюрний аксесуар називається Holly by Tusting, вартість його 245 фунтів стерлінгів.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Mini Holly — це красива сумка в стилі 1950-х років, що отримала шалений успіх з моменту свого запуску 2020 року, а тепер оснащена новою, більш вишуканою ручкою. На сайті бренду вона представлена в декількох красивих відтінках (червоному, бузковому, оливковому та помаранчевому) і являє собою мініатюрну шкіряну сумку з ручкою зверху, з чистими вигнутими лініями і відкидним клапаном, що закривається елегантним поворотним замком. У сумки є знімний плечовий ремінь, тому Mini Holly можна спокійно носити через плече, а також просто тримати в руці, як герцогиня Кейт.

Сумка герцогині Кейт / Getty Images

Дружина принца Вільяма, нагадаємо, цього дня з'явилася на публіці в бежевому подовженому блейзері Reiss 'Larsson', під яким біла блузка GOAT і синіх штанях кльош зі стрілками від Jigsaw. Взута Кетрін була в сині замшеві туфлі-човники на підборах від Emmy London. А бежева сумка добре доповнювала її аутфіт.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

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