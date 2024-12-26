Дуже стильна: який вигляд має ялинка Меган Маркл та принца Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл живуть у Каліфорнії та святкують Різдво у вузькому сімейному колі разом зі своїми дітьми.

Сасекські не показують публічно, як прикрашають свій дім до Різдва, але 2022 року в документальному серіалі Netflix глядачі отримали цікаву можливість дізнатися, як принц та його дружина святкують Різдво та побачити, який вигляд має їхня святкова ялинка в будинку в Монтесіто.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгем 2018 року. / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл проживають у Монтесіто від 2020 року, після того як склали з себе королівські обов'язки, і хоча пара дбайливо ставиться до свого особистого життя, раніше вони ділилися фотографіями інтер'єру свого будинку, а їхня ялинка мала розкішний вигляд.

Ялинка Меган та Гаррі, фото: Netflix

Нагадаємо, раніше ми показували, якою стильною ялинкою поділився Едоардо Мапеллі-Моцці — чоловік принцеси Йоркської Беатріс.

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