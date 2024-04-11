Дуже відверто: кохана мільярдера Джеффа Безоса прийшла до Білого дому у напівпрозорій сукні з пишним декольте

Лорен Санчес з'явилася на офіційній вечері у бордовому вбранні з оголеними плечами і спокусливим декольте.

Американський мільярдер Джефф Безос і його кохана – 54-річна Лорен Санчес – відвідали державну вечерю у Білому домі, яку президентське подружжя Байденів організувало з нагоди офіційного візиту до США прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду і його дружини Юко Кісіди.

Санчес обрала для своєї появи ефектний образ із відвертим акцентом. На ній була бордова сукня від бренду Rasario, вартістю 2200 доларів, з атласною спідницею і прозорим мереживним верхом із корсетною обшивкою. Головний акцент у її аутфіті було пишне і сексуальне декольте та оголені плечі.

Джефф Безос і Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Аутфіт Лорен доповнила золотими босоніжками від Gianvito Rossi Flavia за 1200 доларів і срібним клатчем зі стразами. Вона зробила ідеально рівне укладання і вечірній макіяж. У вухах у неї були масивні діамантові сережки, а на руці – каблучка з великим діамантом.

Джефф Безос і Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Безос був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний шовковий метелик і чорні туфлі.

Нагадаємо, Лорен Санчес на церемонію вручення премії Courage and Civility Award прийшла у темно-синій сукні міді з фатину, розшита синіми намистинами.

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