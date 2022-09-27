Дуже вимогливий бос: колишні співробітники короля Чарльза ІІІ розповіли про роботу з ним

Король Чарльз III ще не коронувався, але його вже вважають надто вимогливим босом. Колишні співробітники королівського дому розповіли про роботу з монархом та поділилися деякими подробицями про якості Чарльза.

Говорять, ще до того, як Чарльз став королем, він був дуже вимогливим босом. Міг зателефонувати своїм підлеглим у не робочий час, у свята і навіть на Різдво.

Робота короля Чарльза не схожа на звичайну восьмигодинну роботу, оскільки монарх може бути вимогливим начальником.

"Він був вимогливим у тому сенсі, що завжди працював. Сім днів на тиждень. Ніколи не зупинявся. У будь-який момент він може захотіти зателефонувати вам з якогось приводу. Працювати над його коробками, над його ідеями, над його паперами. Темп досить напружений", — розповідає один із колишніх підлеглих короля, пише express.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Річард Ейлард, особистий секретар короля Чарльза у 1990-х роках, одного разу отримав телефонний дзвінок від королівського дворецького Гарольда Брауна і сказав, що колишній принц Уельський зателефонує йому о 15:00. Однак дворецький знову зателефонував о 15:30 і сказав, що Чарльз натомість зателефонує о 18:00, і це тривало усі вихідні. Очевидно, що такий темп роботи надто вимотує.

Також кажуть, що Чарльз ніколи не задоволений своєю роботою і вважає, що міг би зробити її кращою, досягти більшого. Психологи сказали б, що такий перфекціонізм короля пов'язаний з його дитячими травмами і, можливо, тим фактом, що його мати королева Єлизавета II була надто зайнята роботою і не давала того тепла, підтримки та любові, які так необхідні ще маленьким дітям.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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За словами колишнього співробітника Чарльза, він завжди сповнений ідей, і просив людей зробити щось. А ще має неймовірну витривалість.

Витривалість короля — це, безумовно, гарна якість. Але ось зі стресостійкістю все ж таки треба щось робити. За перший тиждень правління король Чарльз III двічі вийшов із себе на публіці, а потім піддані ще й потролили монарха за це.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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