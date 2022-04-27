Дуже зворушливо: бійці ДСНС показали, як врятували та прихистили кота під час пожежі у Харкові

Дуже зворушливо: бійці ДСНС показали, як врятували та прихистили кота під час пожежі у Харкові

Поки російська армія бомбить українські міста та вбиває мирних жителів, українці, ризикуючи життям, рятують не лише своїх близьких, а й тварин.

Бійці ДСНС не залишають поза увагою чотирилапих мешканців усіх областей України, рятуючи їх із найнебезпечніших місць. Адже для них важливе кожне життя.

У Instagram ДСНС України з'явилося дуже зворушливе відео, в якому знято момент, як пожежник вмиває водою рудого кота, врятованого під час пожежі у Харкові.

"На одній з пожеж у Київському районі Харкова вогнеборці ДСНС врятували із задимленого приміщення торгового об'єкту маленького руденького котика. Його негайно винесли на свіже повітря, умили водичкою та посадили у пожежний автомобіль. На ньому він і поїхав у своє нове життя — у пожежну частину нести службу разом зі своїми рятівниками", — зазначається у підписі під відео.

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