Дуже зворушливо: Сара Йоркська опублікувала в новорічну ніч пост про королеву Єлизавету II

Сара Йоркська написала емоційниц пост у Новий рік про королеву Єлизавету II, яка померла у вересні 2022-го.

Колишня дружина принца Ендрю вшанувала пам'ять своєї свекрухи і поділилася фотографією монархині разом із уривком із написаного від руки вірша, де написано: "Ми сумуватимемо за вами, дорогий друж. Коли першоцвіти з'являються на берегах Віндзора, такі ясні, нові починання, нові шляхи, нові веселки, які потрібно побачити, ви назавжди залишаєтесь в наших серцях, навіть якщо вони розлучені — тож ласкаво просимо до 2023-го, знаючи, що ви вільні. З Новим роком", — йдеться у вірші.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Підписники Сари підтримали її у цьому емоційному пості та написали багато приємних слів на адресу королеви Єлизавети II.

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Зазначимо, незважаючи на те, що Сара та принц Ендрю розлучилися понад 25 років тому, герцогиня продовжувала підтримувати теплі стосунки з Її Величністю королевою. А 2021 року святкувала Різдво з Єлизаветою II та членами її сім'ї, чого не бувало доти, доки був живий принц Філіп. Чоловік королеви на дух не переносив Сару Йоркську.

Сара Йоркська, королева Єлизавета II та принц Ендрю / Фото: Getty Images

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