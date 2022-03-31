Дуже зворушливо: собака, що залишився у зруйнованому будинку в Ірпені, радісно зустрічає українських військових (відео)

Дуже зворушливо: собака, що залишився у зруйнованому будинку в Ірпені, радісно зустрічає українських військових (відео)

Через війну, яку розв'язала Росія на території України, багато українців були змушені покинути свої будинки.

На жаль, деякі з них покинули своїх улюбленців удома, і тварини тижнями сидять на самоті без їжі та води. Інші залишилися одні, бо їхні власники загинули. Волонтери у всіх гарячих точках України рятують таких тварин, облаштовують їх у притулках або знаходять нових господарів.

У Мережу потрапила дуже зворушливе відео, в якому зображено момент, як українські військові виявили в одному з зруйнованих будинків в Ірпені великого чорного собаку. Пес дуже радий зустрічі.

"Мабуть, жителі залишили її, коли рятувалися від обстрілів. Військові забрали собаку з собою і зараз шукають його господарів", — каже підпис до відео.

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