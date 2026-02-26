Два дні поспіль обирала зелений: роздивляємося ділові і сучасні образи королеви Летиції

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Її Величність обирає для своїх появ переважно ділові та лаконічні образи, у яких зручно і комфортно. Летиція рідко носить високі підбори, а віддає перевагу середнім підборам, лоферам або балеткам.

Особливо її гардероб більш розслаблений, коли заходи менш формальні, адже тоді королева дозволяє собі більше кольору. Цього тижня Її Величність відвідала два заходи і обидва рази обирала класичні штани, але не звичайних нудних кольорів, а яскраві.

24 лютого королева Іспанії Летиція відвідала церемонію вручення нагороди принцеси Жирони Creaempresa 2026, якою відзначали молодих людей з підприємницькою ініціативою, які очолили або зараз просувають оригінальні бізнес-проєкти.

Реклама

Королева одягла того дня джемпер з ультратонкого кашеміру з круглим вирізом та картаті штани зеленого кольору від MIRTO. Також Летиція взула чорні лофери Massimo Dutti, а в руці тримала сумку від Hugo Boss.

Королева Летиція / © Getty Images

Другий захід королева відвідала 25 лютого. Летиція прийняла делегацію Іспанської ради з питань мозку (Consejo Español del Cerebro) у палаці Ла-Сарсуела в Мадриді та зустрілася з іспанською олімпійською командою, яка брала участь у зимових Олімпійських іграх.

Того дня королева теж обрала бренд Hugo Boss, але цього разу штани з накладними кишенями та білу блузку. Доповнила королева лук аксесуарами чорного кольору — ременем Hugo Boss та чоботами від Massimo Dutti.

Королева Летиція / © Getty Images

Також зелений колір королева обрала, коли зустрічала президента Португалії у палаці в Іспанії.