Два дні поспіль в тих самих туфлях: новий вихід шведської принцеси Вікторії

Спадкова шведська принцеса Вікторія днями взяла участь у церемонії вручення Стокгольмської молодіжної водної премії 2022 року у Norra Latin у Стокгольмі.

На денному заході Її Високість з'явилася в квітковій сукні та ніжно-блакитних човниках, а на вечірньому одягла іншу сукню в принт із поясом на талії, яку також поєднувала з цими ж блакитними човниками.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Родзинкою цього образу був блакитний маленький клатч і сережки у вигляді пір'я з маленьким блакитним камінням. А легкий макіяж на обличчі та улюблена зачіска у вигляді пучка завершували образ.

Кронпринцеса вручила диплом передового досвіду під час церемонії Стокгольмської молодіжної водної премії 2022 року у Norra Latin у Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що шведська принцеса Софія відвідала учора музичний фестиваль Funkisfestivalen на Стокгольмській набережній у Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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