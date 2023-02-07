Два нових білих луки королеви Максими: дружина монарха з сім'єю все ще в турі

Королева Максима в цьому турі демонструє дуже яскраві образи, проте не відстає від неї і її старша дочка принцеса Катаріна-Амалія. У восьмий день туру Максима та Віллем-Олександр прибули до міжнародного аеропорту принцеси Юліани і відвідали потім пожежну частину Кей-Гілл та медичний центр SXM на Сінт-Мартені.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Її Величність була в білому лляному костюмі від Massimo Dutti з укороченими штанями та подовженим блейзером. Взута королева була в нюдові лаковані туфлі-човники з прозорими вставками, в руках тримала бежевий клатч від Natan Couture, а на голові у неї був квітковий обідок. З аксесуарів у вухах королева мала сережки з дрібним розсипом каменів, а на блейзері сонцезахисні окуляри від Chanel.

Також королівське подружжя відвідало обід з урядом. На цю зустріч Максима одягла шовковий приталений топ з бантом від улюбленого бренду Natan Couture, темні широкі штани зі стрілками, взула сині замшеві туфлі з відкритим носком від Guglielmo Rotta і була в тих самих окулярах від сонця Chanel.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Цей її образ красиво доповнювався сережками-висячками та брошкою із сапфіром та діамантами. Також вона зібрала волосся у низький пучок і зробила макіяж та свіжий манікюр у бордовому відтінку.

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