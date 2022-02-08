Два роки до рекорду: коли королева Єлизавета II зможе стати монархинею, що править найдовше в світі

Королева Єлизавета ІІ нещодавно відсвяткувала 70-річчя сходження на престол і посідає зараз четверте місце серед тих, хто найдовше правив у світі.
Довше за неї правив король Франції Людовік XIV де Бурбон, який був відомий як "король-сонце". Його царювання тривало 72 роки і 110 днів і саме він на сьогодні є одним із тих монархів у європейській та світовій історії, хто правив найдовше. На престол Людовік зійшов 14 травня 1643 року після смерті батька, за кілька місяців до свого 5-річчя. Незадовго до смерті його батько, який не довіряв своїй дружині та рідному братові, розпорядився заснувати за малолітнього спадкоємця регентську раду, а всі рішення мали прийматися на загальному голосуванні. До кінця своїх днів (помер король 1 вересня 1715 року) Людовік був діяльним. Помер він в оточенні придворних, після травми ноги через падіння з коня на полюванні, у нього розвинулась гангрена, а ампутацію він вважав неприйнятною для королівської гідності. Після його смерті за трон посів його правнук Людовік XV.
Друге місце серед монархів посідає король Таїланду Рама IX. Його правління тривало 70 років і 126 днів, правив він з 9 червня 1946 року по 13 жовтня 2016 року і зійшов на престол у 18 років після того, як його старший брат Ананта Махідон був знайдений застреленим 1946 року. Коронація монарха відбулася 5 травня 1950 року, він прийняв ім'я Рама IX і згодом так іменувався. Помер він на 89-му році життя 13 жовтня 2016 року у шпиталі Сирірад у Бангкоку від ниркової недостатності.
Третє місце посідає король Ліхтенштейна Йоган II. Він правив 70 років і 91 день від 1858 до 1929 рік. При Йоганні II князівство Ліхтенштейн стало незалежною державою, це сталося 1866 року, а ще через два роки Ліхтенштейн слідом за Швейцарією проголосив себе нейтральною державою. Незважаючи на досить довге життя – прожив король 88 років, він ніколи не був одруженим і не залишив по собі нащадків. Після смерті короля 1929 року корона перейшла його братові Францу.
У Великій Британії королева Єлизавета II вже переплюнула за роками царювання свою прабабусю королеву Вікторію (яка правила 63 роки та 216 днів).
І якщо Єлизавета II доживе до 27 травня 2024 року, вона стане монархинею, яка правила найдовше у світі. Чого ми їй і бажаємо! А більш докладно про цих трьох монархів читайте в нашому матеріалі.
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