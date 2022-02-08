Два роки до рекорду: коли королева Єлизавета II зможе стати монархинею, що править найдовше в світі

Королева Єлизавета ІІ нещодавно відсвяткувала 70-річчя сходження на престол і посідає зараз четверте місце серед тих, хто найдовше правив у світі.

Довше за неї правив король Франції Людовік XIV де Бурбон, який був відомий як "король-сонце". Його царювання тривало 72 роки і 110 днів і саме він на сьогодні є одним із тих монархів у європейській та світовій історії, хто правив найдовше. На престол Людовік зійшов 14 травня 1643 року після смерті батька, за кілька місяців до свого 5-річчя. Незадовго до смерті його батько, який не довіряв своїй дружині та рідному братові, розпорядився заснувати за малолітнього спадкоємця регентську раду, а всі рішення мали прийматися на загальному голосуванні. До кінця своїх днів (помер король 1 вересня 1715 року) Людовік був діяльним. Помер він в оточенні придворних, після травми ноги через падіння з коня на полюванні, у нього розвинулась гангрена, а ампутацію він вважав неприйнятною для королівської гідності. Після його смерті за трон посів його правнук Людовік XV.

Король Людовік XIV у своїй коронаційній сукні / Getty Images

Друге місце серед монархів посідає король Таїланду Рама IX. Його правління тривало 70 років і 126 днів, правив він з 9 червня 1946 року по 13 жовтня 2016 року і зійшов на престол у 18 років після того, як його старший брат Ананта Махідон був знайдений застреленим 1946 року. Коронація монарха відбулася 5 травня 1950 року, він прийняв ім'я Рама IX і згодом так іменувався. Помер він на 89-му році життя 13 жовтня 2016 року у шпиталі Сирірад у Бангкоку від ниркової недостатності.

Король Таїланду Пхуміпон Адульядет / Getty Images

Третє місце посідає король Ліхтенштейна Йоган II. Він правив 70 років і 91 день від 1858 до 1929 рік. При Йоганні II князівство Ліхтенштейн стало незалежною державою, це сталося 1866 року, а ще через два роки Ліхтенштейн слідом за Швейцарією проголосив себе нейтральною державою. Незважаючи на досить довге життя – прожив король 88 років, він ніколи не був одруженим і не залишив по собі нащадків. Після смерті короля 1929 року корона перейшла його братові Францу.

Король Ліхтенштейна Йоган II / Getty Images

У Великій Британії королева Єлизавета II вже переплюнула за роками царювання свою прабабусю королеву Вікторію (яка правила 63 роки та 216 днів).

Королева Вікторія / Getty Images

І якщо Єлизавета II доживе до 27 травня 2024 року, вона стане монархинею, яка правила найдовше у світі. Чого ми їй і бажаємо! А більш докладно про цих трьох монархів читайте в нашому матеріалі.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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