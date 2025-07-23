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Два серця в діамантах: який вигляд має нова прикраса королеви Камілли, яка є передбачуваним подарунком від Чарльза
Нещодавно Її Величність королева Камілла відсвяткувала 78-річчя.
Вчора під час візиту Камілли та її чоловіка короля Чарльза III на кінний завод National Stud у Ньюмаркеті, що у східній Англії, ми звернули увагу, що на шиї Її Величності з’явилася нова прикраса.
Це золотий ланцюжок із круглим синім кулоном на якому діамантами викладено два серця. Передбачається, що це був подарунок короля Чарльза на день народження Каміллі, адже він так любить дарувати їй різні ювелірні прикраси.
Королева носила нову підвіску зі своєю улюбленою пластинчастою із золота з рубіном у центрі (камінь її місяця народження — липня) та ініціалами її онуків: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гаса.
Зазвичай королева носить цю підвіску в поєднанні з Kiki McDonough, оскільки вона не менш дорога її серцю, а ще чудово гармонує з блакитним топазом.
Нагадаємо, раніше ми показували вам інші улюблені прикраси дружини короля Чарльза.