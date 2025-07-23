Два серця в діамантах: який вигляд має нова прикраса королеви Камілли, яка є передбачуваним подарунком від Чарльза

Королева Камілла / © Getty Images

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Вчора під час візиту Камілли та її чоловіка короля Чарльза III на кінний завод National Stud у Ньюмаркеті, що у східній Англії, ми звернули увагу, що на шиї Її Величності з’явилася нова прикраса.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Це золотий ланцюжок із круглим синім кулоном на якому діамантами викладено два серця. Передбачається, що це був подарунок короля Чарльза на день народження Каміллі, адже він так любить дарувати їй різні ювелірні прикраси.

Нова прикраса королеви Камілли / © Getty Images

Королева носила нову підвіску зі своєю улюбленою пластинчастою із золота з рубіном у центрі (камінь її місяця народження — липня) та ініціалами її онуків: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гаса.

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Зазвичай королева носить цю підвіску в поєднанні з Kiki McDonough, оскільки вона не менш дорога її серцю, а ще чудово гармонує з блакитним топазом.

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам інші улюблені прикраси дружини короля Чарльза.