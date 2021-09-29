Дві сукні однієї дизайнерки: битва образів герцогині Кейт на прем'єрах "бондіани"

Всіх захопив вчорашній образ герцогині Кембриджської, в якому Кетрін приїхала на прем'єрний показ фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" до лондонського Королівського Альберт-Холлу.
39-річна герцогиня Кейт одягла сукню від одного зі своїх улюблених дизайнерів Jenny Packham, вартістю понад 5 тисяч доларів, доповнивши аутфіт туфлями від Aquazzura і сережками Onitaalondon зі вставками з необробленого кришталю (сережки Кейт замовила спеціально до туру до Пакистану 2019 року).
Кейт і Вільям відвідували показ фільму "007: Спектр" 2015 року, тоді разом з ними на показ приїздив і брат Вільяма — принц Гаррі, який ще не був одружений і навіть не був знайомий зі своєю майбутньою дружиною Меган Маркл.
Прем'єра "Спектра" тоді також відбулася в Королівському Альберт-Холі. На Кетрін того вечора була небесно-блакитна сукня теж від Jenny Packham з прозорими рукавами і струмливим подолом. Вбрання Кейт доповнила босоніжками на платформі і підборах і мініатюрним клатчем, а її осину талію підкреслював сріблястий пояс.
Між цими двома виходами герцогині Кембриджської минуло шість років. А Кейт майже не змінилася. Хіба що виходи її стали більш яскравими і вишуканими.
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