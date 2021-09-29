Дві сукні однієї дизайнерки: битва образів герцогині Кейт на прем'єрах "бондіани"

Герцогиня Кембриджська на прем'єрах фільмів про Джеймса Бонда 2021 і 2015 років

Всіх захопив вчорашній образ герцогині Кембриджської, в якому Кетрін приїхала на прем'єрний показ фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" до лондонського Королівського Альберт-Холлу.

39-річна герцогиня Кейт одягла сукню від одного зі своїх улюблених дизайнерів Jenny Packham, вартістю понад 5 тисяч доларів, доповнивши аутфіт туфлями від Aquazzura і сережками Onitaalondon зі вставками з необробленого кришталю (сережки Кейт замовила спеціально до туру до Пакистану 2019 року).

Герцогиня Кейті принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Кейт і Вільям відвідували показ фільму "007: Спектр" 2015 року, тоді разом з ними на показ приїздив і брат Вільяма — принц Гаррі, який ще не був одружений і навіть не був знайомий зі своєю майбутньою дружиною Меган Маркл.

Герцогиня Кетрін, принци Вільям і Гаррі на прем'єрі "Спектра" в Лондоні 2015 року / Getty Images

Прем'єра "Спектра" тоді також відбулася в Королівському Альберт-Холі. На Кетрін того вечора була небесно-блакитна сукня теж від Jenny Packham з прозорими рукавами і струмливим подолом. Вбрання Кейт доповнила босоніжками на платформі і підборах і мініатюрним клатчем, а її осину талію підкреслював сріблястий пояс.

Герцогиня Кембриджська на прем'єрі "Спектра" 2015 року / Getty Images

Між цими двома виходами герцогині Кембриджської минуло шість років. А Кейт майже не змінилася. Хіба що виходи її стали більш яскравими і вишуканими.

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Кейт і Вільям на показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" (11 фото)

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