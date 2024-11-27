Два вбрання для заручин: які сукні одягла Меган Маркл, щоб повідомити про весілля з Гаррі

Завидний британський наречений освідчився своїй коханій — американці Меган Маркл. Після повідомлення про заручини, Гаррі та його вже наречена вийшли до запрошених фотографів.

Фотосесія відбулася в садах The Sunken Gardens, що на території Кенсінгтонського палацу. У той день до Меган була особлива увага — шанувальники сім'ї, королівські експерти та журналісти уважно розглядали вбрання, туфлі та обручку.

Перше вбрання нареченої було стриманим. Меган одягла сукню-футляр смарагдового кольору від італійського бренду P.A.R.O.S.H. У нього не було рукавів, а талію прикрашав невеликий бант із тканини.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Вартість сукні була не дуже високою, адже становила на той час 490 доларів. Сукня названа зараз на честь нареченої – The Megan Dress. Її вона потім ще не раз одягала.

Сукня Меган Маркл \ фото: Meghan Maven

Носила Меган цю сукню в поєднанні з білим пальтом, виконаним на запах, адже погода того дня була прохолодною. Воно мала широкий комір і пояс. Пальто було від бренду Line the Label, дизайнера з Торонто і було частиною колекції 2017 року. Згідно з People, після того, як майбутня герцогиня вийшла на публіку і став відомий бренд її пальта, сайт Line the Label впав буквально через кілька хвилин. Через ажіотаж вони теж вирішили перейменувати пальто в Megan на честь Маркл.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Також особливу увагу привернули оригінальні туфлі, які вибрала наречена для фотосесії, адже на ній були кремова пара на підборах і зі шнурівками від відомого бренду Aquazzura. Туфлі здавались трохи великими на неї, а також вони, на жаль, забруднилися через погану погоду.

Туфлі Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ну і звичайно важливе місце в цьому образі зайняла каблучка з діамантами. Гаррі сам придумав дизайн прикраси. Він вибрав великий діамантовий камінь з Ботсвани ограновування "кушон", два інші камені з боків були взяті з тіари принцеси Діани (через рік після весілля Меган змінила дизайн каблучки).

Каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однак окрім цього образа був ще один — більш розкішний, дорогий та нетиповий для нареченої принца. Меган і Гаррі влаштували фотосесію результати якої були показані Кенсінгтонським палацом у Twitter. Знімок був зроблений фотографом Алексом Любомирскі і на ньому пара позує на території Фрогмор-хаус.

Принц Гаррі та Меган Маркл \ фото: @KensingtonRoyal

На Меган тоді була розкішна сукня чорного кольору і з золотою вишивкою створена британським брендом Ralph and Russo для кутюрної колекції осінь-зима 2016-2017. Точна вартість сукні невідома, але повідомлялося, що її ціна може становити 75 000 доларів і, судячи з усього, вона доступна була для покупки лише за індивідуальним замовленням. Ця драматична сукня Маркл мала довгі рукави та прозорий верх, спідниця ж була довгою, зі шлейфом і прикрашена дрібними рюшами.

Ralph and Russo для кутюрної колекції осінь-зима 2016-2017 / Фото: Getty Images

Хоча ці сукні і дуже активно обговорювалися в пресі, настільки культовими і впізнаваними, як синя сукня Кейт Міддлтон, вони не стали.

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