Дванадцять лікарів Путіна: стали відомі подробиці поїздки диктатора до Владивостока

Відомості про стан здоров'я Путіна надходять найсуперечливіші. Нам, звісно, хочеться вірити в краще, а саме в те, що диктатор смертельно хворий, і останнім часом ці сподівання мають деякі підтвердження.

Російські опозиційні канали пророкують Путіну швидку смерть, рясніють діагнозами та подробицями перебігу багатьох хвороб. І хоча директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи на Форумі з безпеки Аспена в Колорадо, засумнівався в тому, що президент РФ Володимир Путін справді серйозно хворий, заявивши, що диктатор має "надто здоровий" вигляд, все прогресивне людство надії на смертельну хворобу все ж не втрачає.

І привід для оптимізму зрештою у нас є. Як повідомляє російська служба ВВС, на Східному економічному форумі, який проходив 6 і 7 вересня, за здоров'ям Путіна стежили 12 медиків кремлівської Центральної клінічної лікарні.

Такої кількості лікарів минулими роками в оточенні диктатора не було. Медики прилетіли з Москви до Владивостока за 10 днів до президента і сиділи на карантині в готелі на російському острові, де відбувався форум.



Медики щороку вилітають до Владивостока за тиждень до прибуття Путіна на форум — це стандартна процедура, яку можна відстежити в опублікованих держконтрактах. Згідно з цими даними, кількість лікарів, які супроводжують поїздку Путіна, цього року різко зросла. 2021 року Путіна супроводжували на форум лише два лікарі, 2019-го та 2018 роках — вісім. Цього року було сплачено за проживання 12 медиків.

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