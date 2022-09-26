Дві королеви та мовна премія: ефектний вихід Соні та Маргрети II

Вже 12 років Асоціація Північних країн щорічно присуджує мовну премію. Її вручають людині, установі, чи організації, які зробили свій внесок у покращення розуміння скандинавських мов.

Королеві Маргреті II / Фото: Getty Images

Цього року нагороду здобула Маргрете II. Сьогодні, 26 вересня, в Осло відбулось вручення премії.



Вручала премію королева Норвегії Соня.