Дві королеви та мовна премія: ефектний вихід Соні та Маргрети II

Сьогодні королева Норвегії Соня вручила королеві Данії Маргреті II мовну премію.
Вже 12 років Асоціація Північних країн щорічно присуджує мовну премію. Її вручають людині, установі, чи організації, які зробили свій внесок у покращення розуміння скандинавських мов.
Цього року нагороду здобула Маргрете II. Сьогодні, 26 вересня, в Осло відбулось вручення премії.
Вручала премію королева Норвегії Соня.
Обидві королеви на заході мали дуже ефектний вигляд. Маргрете одягла лавандовий костюм, що складається з сукні та жакету і доповнила його масивним золотим кулоном з камінням у колір вбрання.
А королева Соня одягла бірюзовий костюм, поверх якого накинула хустку з принтом.
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