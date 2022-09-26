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Дві королеви та мовна премія: ефектний вихід Соні та Маргрети II

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Дві королеви та мовна премія: ефектний вихід Соні та Маргрети II

Королеві Маргреті II / Фото: Getty Images

Сьогодні королева Норвегії Соня вручила королеві Данії Маргреті II мовну премію.

Вже 12 років Асоціація Північних країн щорічно присуджує мовну премію. Її вручають людині, установі, чи організації, які зробили свій внесок у покращення розуміння скандинавських мов.

Королеві Маргреті II / © Getty Images
Королеві Маргреті II / Фото: Getty Images

Цього року нагороду здобула Маргрете II. Сьогодні, 26 вересня, в Осло відбулось вручення премії.

Вручала премію королева Норвегії Соня.

Обидві королеви на заході мали дуже ефектний вигляд. Маргрете одягла лавандовий костюм, що складається з сукні та жакету і доповнила його масивним золотим кулоном з камінням у колір вбрання.

Королеві Маргреті II / © Getty Images
Королеві Маргреті II / Фото: Getty Images

А королева Соня одягла бірюзовий костюм, поверх якого накинула хустку з принтом.

Королева Норвегії Соня / © Getty Images
Королева Норвегії Соня / Фото: Getty Images

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