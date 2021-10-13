Дві красуні: королева Ранія у золотому костюмі, Шейха Моза у романтичній блузці з рюшами

Дві красуні: королева Ранія у золотому костюмі, Шейха Моза у романтичній блузці з рюшами

Королева Ранія і Шейха Моза зустрілися в Катарі.

Король Йорданії Абдалла II з дружиною королевою Ранією відвідали з офіційним візитом Катар. Там їх зустрів емір Катару — Тамім бін Хамад Аль Тані.

Ранія опублікувала їхній спільний знімок в Instagram.

"Величезна подяка Його Високості шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані, його люб'язній сім'ї і народу Катару за прекрасний прийом і сердечну гостинність", — підписала вона світлину.

Королева також зустрілася з другою з трьох дружин третього еміра Катару, політичною і громадською діячкою — Шейхою Мозою бінт Насер аль Міснед.

Цього дня Ранія продемонструвала стильний образ у золотому костюмі, підкресливши осину талію таким самим поясом. Шию вона прикрасила краваткою-бантом з такої ж самої тканини, як і вбрання. Аутфіт Її Величності доповнили красиве укладання з локонами і макіяж з акцентом на очах.

Шейха Моза бінт Насер аль Міснед теж мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у білу блузку з білим мереживом і в синю смужку, яку поєднала з чорною спідницею максі з високою талією і чорними туфлями. На голові у неї був чорний головний убір. Шейха теж зробила акцент в макіяжі на очах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками.

Читайте також:

У сукні з оригінальними рукавами: королева Йорданії Ранія на діловій зустрічі

На шпильках і в сукні з квітковою вишивкою: королева Ранія на святкуванні Дня незалежності Йорданії

У блузці з бордовим акцентом: красива королева Ранія взяла участь у форумі

Стиль королеви Ранії (18 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання