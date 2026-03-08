ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Дві улюблені сумки для весняного сезону королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція обожнює сумки бренду Carolina Herrera.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Корольова Летиція

Корольова Летиція / © Getty Images

Для весняних виходів Її Величність часто обирає мінісумку Carolina Herrera Mini Doma Insignia Satchel Bag (вартістю 1500 доларів). Бренд стверджує, що ця універсальна сумка нюдового кольору підійде практично до будь-якого образу і може стати універсальним елементом гардеробу.

Корольова Летиція і королева Сільвія / © Getty Images

Корольова Летиція і королева Сільвія / © Getty Images

У королеви Летиції є ще одна улюблена всесезонна сумка від Carolina Herrera, але тільки чорного кольору. Її королева Іспанії бере із собою на різні заходи найчастіше, і вона точно є улюбленицею у королівському гардеробі.

Улюблена сумка королеви Летиції / © Getty Images

Улюблена сумка королеви Летиції / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які два предмети носить у своїй сумці обов'язково королева Летиція.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie