Дві улюблені сумки для весняного сезону королеви Летиції

Для весняних виходів Її Величність часто обирає мінісумку Carolina Herrera Mini Doma Insignia Satchel Bag (вартістю 1500 доларів). Бренд стверджує, що ця універсальна сумка нюдового кольору підійде практично до будь-якого образу і може стати універсальним елементом гардеробу.

У королеви Летиції є ще одна улюблена всесезонна сумка від Carolina Herrera, але тільки чорного кольору. Її королева Іспанії бере із собою на різні заходи найчастіше, і вона точно є улюбленицею у королівському гардеробі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які два предмети носить у своїй сумці обов'язково королева Летиція.

