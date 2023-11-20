Дві Єлизавети і Кейт: три королівських весілля у Вестмінстерському абатстві

20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві відбулося весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа. Згадуємо сьогодні ще два королівські весілля, що пройшли у цьому знаковому для британської королівської родини місці.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Весілля Кейт і Вільяма вважається одним із найдорожчих в британській королівській сім'ї, на нього було витрачено близько 34 млн доларів. Велика частина бюджету пішла на сукню від дизайнерки Модного дому Alexander McQueen — Сари Бертон.

Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

Вбрання нареченої, яке була дуже схоже на сукню бельгійської принцеси Ізабелли, коштувало 434 тисячі доларів. На що не довелося витрачатися, так це на прикраси: тіару Cartier Halo Кетрін позичила королева Єлизавета II.

Тіара Cartier Halo / Фото: Associated Press

У цієї тіари цікава історія, її принцеса Єлизавета отримала в ролі подарунка на своє 18-річчя від батьків. Щоправда, сама носила її зрідка, все частіше позичала її своїй молодшій сестрі принцесі Маргарет. У цій тіарі Маргарет з'явилася на коронації Єлизавети II 1953 року.

Принц Чарльз з принцесою Маргарет і королевою-матір'ю Єлизаветою присутні на коронації королеви Єлизавети II 1953 року / Фото: Getty Images

Тіару принц Альберт (майбутній король Георг VI) придбав 1936 року для своєї дружини Єлизавети Боуз-Лайон, прикрасу створили ювеліри Дому Cartier. У тіарі 739 діамантів і 149 алмазів. Кожен з 888 каменів неймовірно виблискує над головою власниці діадеми. Також Кетрін одягла на весілля діамантові сережки у вигляді стилізованих дубових листів — символу фамільного герба Міддлтон. Саме батьки подарували Кейт цю прикрасу на весілля, її вартість становила 17 тисяч євро.

Весілля Кейт і Вільяма / Фото: Associated Press

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Вінчання пари, як ми вже говорили, відбулося у Вестмінстерському абатстві, на весілля було запрошено 1900 осіб, серед яких були близькі друзі, знаменитості, королівські особи і політики. Королева Єлизавета II молодій парі подарувала титул герцога і герцогині Кембриджських.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп

Весілля принцеси Єлизавети і принца Філіпа теж відбулося у Вестмінстерському абатстві. Але тільки не навесні, а восени. Вони обвінчалися 20 листопада 1947 року.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп / Фото: Associated Press

Історія кохання цієї пари неймовірна, вони прожили в шлюбі 73 роки і 5 місяців. Філіп помер 2021 року, а Єлизавета у вересні 2022-го. Батьки принцеси не були в захваті від кандидатури Філіпа на роль чоловіка для своєї старшої дочки і головної спадкоємиці британського трону. Але принцеса Єлизавета була дуже впертою, і їй вдалося отримати дозвіл батька-короля на шлюб. Перед весіллям принц Філіп, прийняв англіканство і відмовився від титулів "принц Грецький" і "принц Данський". Ставши чоловіком Єлизавети, він отримав титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвічського даровані йому королем Георгом VI.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп / Фото: Associated Press

Принцеса Єлизавета йшла під вінець в сукні кольору слонової кістки з мереживною вуаллю і довгим шлейфом.

Весільна сукня принцеси Єлизавети в Букінгемському палаці, 2007 рік / Фото: Associated Press

Зшив сукню придворний кравець Норман Гарнелл. В день весілля голову Єлизавети II також прикрашала діамантова тіара Fringe, зубці якої нагадують торочки, яка належала її матері, королеві Єлизаветі.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп / Фото: Associated Press

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Виготовлена прикраса була 1919 року і належала бабусі принцеси королеві Марії. 1936 року королева Марія подарувала тіару невістці. Принцеса Єлизавета взяла тіару на своє весілля напрокат і зламала її верхівку перед самим вінчанням. Матері принцеси довелося терміново шукати ювеліра, який би зміг швидко відремонтувати прикрасу і врятувати ситуацію.

Єлизавета Боуз-Лайон і принц Альберт

Весілля батьків принцес Єлизавети і Маргарет відбулося теж у квітні. Вони обвінчалися 26 квітня 1923 року в Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета Боуз-Лайон і принц Альберт / Фото: Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон постала біля вівтаря в прямій білій сукні по моді 20-х років і без тіари. Голову дівчини прикрашала лише мереживна вуаль Марії Текської, матері її майбутнього чоловіка, і тонкий вінок, сплетений з мирта. Тіару "Стратморські троянди" Єлизавета отримала в подарунок від свого батька графа Стратмора, і одягла прикрасу на голову для весільного знімка.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Єлизавета стала першою, хто дорогою до абатства поклав букет на могилу невідомого солдата. Вона зробила це на згадку про брата Фергюса. Таким чином була покладена традиція, згідно з якою королівські наречені покладають букет на могилу невідомого солдата, але роблять це наступного дня після церемонії і всіх офіційних фотографій.

Єлизавета Боуз-Лайон і принц Альберт / Фото: Getty Images

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