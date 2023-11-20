Дві Єлизавети і Кейт: три королівських весілля у Вестмінстерському абатстві

20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві відбулося весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа. Згадуємо сьогодні ще два королівські весілля, що пройшли у цьому знаковому для британської королівської родини місці.
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Весілля Кейт і Вільяма вважається одним із найдорожчих в британській королівській сім'ї, на нього було витрачено близько 34 млн доларів. Велика частина бюджету пішла на сукню від дизайнерки Модного дому Alexander McQueen — Сари Бертон.
Вбрання нареченої, яке була дуже схоже на сукню бельгійської принцеси Ізабелли, коштувало 434 тисячі доларів. На що не довелося витрачатися, так це на прикраси: тіару Cartier Halo Кетрін позичила королева Єлизавета II.
У цієї тіари цікава історія, її принцеса Єлизавета отримала в ролі подарунка на своє 18-річчя від батьків. Щоправда, сама носила її зрідка, все частіше позичала її своїй молодшій сестрі принцесі Маргарет. У цій тіарі Маргарет з'явилася на коронації Єлизавети II 1953 року.
Тіару принц Альберт (майбутній король Георг VI) придбав 1936 року для своєї дружини Єлизавети Боуз-Лайон, прикрасу створили ювеліри Дому Cartier. У тіарі 739 діамантів і 149 алмазів. Кожен з 888 каменів неймовірно виблискує над головою власниці діадеми. Також Кетрін одягла на весілля діамантові сережки у вигляді стилізованих дубових листів — символу фамільного герба Міддлтон. Саме батьки подарували Кейт цю прикрасу на весілля, її вартість становила 17 тисяч євро.
Вінчання пари, як ми вже говорили, відбулося у Вестмінстерському абатстві, на весілля було запрошено 1900 осіб, серед яких були близькі друзі, знаменитості, королівські особи і політики. Королева Єлизавета II молодій парі подарувала титул герцога і герцогині Кембриджських.
Принцеса Єлизавета і принц Філіп
Весілля принцеси Єлизавети і принца Філіпа теж відбулося у Вестмінстерському абатстві. Але тільки не навесні, а восени. Вони обвінчалися 20 листопада 1947 року.
Історія кохання цієї пари неймовірна, вони прожили в шлюбі 73 роки і 5 місяців. Філіп помер 2021 року, а Єлизавета у вересні 2022-го. Батьки принцеси не були в захваті від кандидатури Філіпа на роль чоловіка для своєї старшої дочки і головної спадкоємиці британського трону. Але принцеса Єлизавета була дуже впертою, і їй вдалося отримати дозвіл батька-короля на шлюб. Перед весіллям принц Філіп, прийняв англіканство і відмовився від титулів "принц Грецький" і "принц Данський". Ставши чоловіком Єлизавети, він отримав титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвічського даровані йому королем Георгом VI.
Принцеса Єлизавета йшла під вінець в сукні кольору слонової кістки з мереживною вуаллю і довгим шлейфом.
Зшив сукню придворний кравець Норман Гарнелл. В день весілля голову Єлизавети II також прикрашала діамантова тіара Fringe, зубці якої нагадують торочки, яка належала її матері, королеві Єлизаветі.
Виготовлена прикраса була 1919 року і належала бабусі принцеси королеві Марії. 1936 року королева Марія подарувала тіару невістці. Принцеса Єлизавета взяла тіару на своє весілля напрокат і зламала її верхівку перед самим вінчанням. Матері принцеси довелося терміново шукати ювеліра, який би зміг швидко відремонтувати прикрасу і врятувати ситуацію.
Єлизавета Боуз-Лайон і принц Альберт
Весілля батьків принцес Єлизавети і Маргарет відбулося теж у квітні. Вони обвінчалися 26 квітня 1923 року в Вестмінстерському абатстві.
Єлизавета Боуз-Лайон постала біля вівтаря в прямій білій сукні по моді 20-х років і без тіари. Голову дівчини прикрашала лише мереживна вуаль Марії Текської, матері її майбутнього чоловіка, і тонкий вінок, сплетений з мирта. Тіару "Стратморські троянди" Єлизавета отримала в подарунок від свого батька графа Стратмора, і одягла прикрасу на голову для весільного знімка.
Єлизавета стала першою, хто дорогою до абатства поклав букет на могилу невідомого солдата. Вона зробила це на згадку про брата Фергюса. Таким чином була покладена традиція, згідно з якою королівські наречені покладають букет на могилу невідомого солдата, але роблять це наступного дня після церемонії і всіх офіційних фотографій.
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