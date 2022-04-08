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Дві зворушливі речі: стало відомо, що взяла із собою королева Єлизавета II у день прощання з чоловіком Філіпом

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Дві зворушливі речі: стало відомо, що взяла із собою королева Єлизавета II у день прощання з чоловіком Філіпом

Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа / Associated Press

Завтра, 9 квітня, виповниться рік від дня смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Вже відомо, що його дружина королева Єлизавета II вирішила провести цей день у тиші у Віндзорському замку, який став її постійною резиденцією та був останнім притулком для принца Філіпа.

Принц Філіп / © Associated Press
Принц Філіп / Associated Press

Минулого тижня монархиня разом з іншими родичами відвідала службу пам'яті за герцогом Единбурзьким. Як і в день похорону Філіпа 17 квітня, так і в день панахиди, королева Єлизавета II взяла з собою в сумку від бренду Launer два предмети, які нагадували їй про їхнє щасливе сімейне життя.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп на Мальті, 1949 рік / © Getty Images
Принцеса Єлизавета та принц Філіп на Мальті, 1949 рік / Getty Images

Інсайдери розповіли, що серед цих предметів була фотографія Філіпа та Єлизавети, зроблена під час їхнього життя на Мальті, яка посідала особливе місце у їхніх серцях. Принцеса Єлизавета і принц Філіп жили на Мальті в період від 1949 до 1951 років, принц тоді служив у Королівському військово-морському флоті і був відряджений на Мальту. Цей період Єлизавета називала одним із найщасливіших у її житті, оскільки вона могла жити звичайним життям майже звичайних людей.

Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа / © Associated Press
Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа / Associated Press

Другою річчю в сумочці монархині, за відомостями Daily Mail, була біла носова хустка, створена кравцем з Kent & Haste на Севіл-Роу. Цю хустку чоловік королеви носив у нагрудній кишені свого піджака.

Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа / © Associated Press
Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа / Associated Press

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