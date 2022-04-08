Дві зворушливі речі: стало відомо, що взяла із собою королева Єлизавета II у день прощання з чоловіком Філіпом

Дві зворушливі речі: стало відомо, що взяла із собою королева Єлизавета II у день прощання з чоловіком Філіпом

Завтра, 9 квітня, виповниться рік від дня смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Вже відомо, що його дружина королева Єлизавета II вирішила провести цей день у тиші у Віндзорському замку, який став її постійною резиденцією та був останнім притулком для принца Філіпа.

Принц Філіп / Associated Press

Минулого тижня монархиня разом з іншими родичами відвідала службу пам'яті за герцогом Единбурзьким. Як і в день похорону Філіпа 17 квітня, так і в день панахиди, королева Єлизавета II взяла з собою в сумку від бренду Launer два предмети, які нагадували їй про їхнє щасливе сімейне життя.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп на Мальті, 1949 рік / Getty Images

Також читайте Принц Філіп буде перепохований після смерті королеви Єлизавети II

Інсайдери розповіли, що серед цих предметів була фотографія Філіпа та Єлизавети, зроблена під час їхнього життя на Мальті, яка посідала особливе місце у їхніх серцях. Принцеса Єлизавета і принц Філіп жили на Мальті в період від 1949 до 1951 років, принц тоді служив у Королівському військово-морському флоті і був відряджений на Мальту. Цей період Єлизавета називала одним із найщасливіших у її житті, оскільки вона могла жити звичайним життям майже звичайних людей.

Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа / Associated Press

Другою річчю в сумочці монархині, за відомостями Daily Mail, була біла носова хустка, створена кравцем з Kent & Haste на Севіл-Роу. Цю хустку чоловік королеви носив у нагрудній кишені свого піджака.

Королева Єлизавета II у день похорону принца Філіпа / Associated Press

Читайте також: