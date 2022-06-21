Двійник Кейт Міддлтон представила незвичайний портрет молодої королеви Єлизавети II

Художниця з Австралії – Бріттані Діксон, яку називають двійником герцогині Кембриджської Кетрін, намалювала портрет королеви Єлизавети II, а його фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Очевидно, що Бріттані не тільки дуже схожа на Кейт Міддлтон, а й шанобливо ставиться до британської королівської родини. Портрет королеви художниця намалювала до платинового ювілею правління монархині.

"Нещодавно я згадала про цей портрет молодої королеви Єлизавети II, який я написала деякий час тому. Це один із небагатьох людських портретів, які я дійсно намалювала. Одна з моїх цілей — почати малювати більше людей. Мені потрібно багато практикуватися, це навичка, яка я хотіла б мати", — написала у підписі до знімків Бріттані.

(гортайте фото праворуч)

Портрет дуже гарний і незвичайний, у Лілібет дуже виразні очі і великі губи.

Королева Єлизавета II на портреті художниці зображена в сукні зі спущеними плечима та тіарі дівчат Великої Британії та північної Ірландії. Цю тіару майбутня королева Єлизавета II отримала у подарунок від своєї бабусі королеви Марії 1947 року. Марія Текська отримала тіару в подарунок від дівчат Великої Британії та Ірландії 1893 року з нагоди її весілля з герцогом Йоркським, пізніше королем Георгом V.

Більше про тіари королеви Єлизавети II читайте тут.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що підписники Бріттані Діксон у TikTok закликали її подати заявку на участь у кастингу нового сезону серіалу "Корона", продюсери якого саме шукають дівчину для ролі майбутньої герцогині Кембриджської у студентські роки. І Діксон таки подала заявку. Чи стане вона герцогинею Кейт хоча б у кіно, дізнаємось вже скоро.

Кейт Міддлтон та Бріттані Діксон

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