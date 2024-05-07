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Двійник принца Гаррі на Met Gala: у Мережі обговорюють кумедне відео з червоної доріжки

Двійник принца Гаррі на Met Gala: у Мережі обговорюють кумедне відео з червоної доріжки

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

У Нью-Йорку відбувся Бал Інституту костюма і тепер усі обговорюють двійника принца Гаррі, який з'явився на хіднику.

На червоній доріжці світського заходу, організованого Анною Вінтурою, помітили чоловіка, який був дуже схожий на молодшого сина короля Чарльза III – принца Гаррі, герцога Сассекського. Цей чоловік допомагав зіркам із їхніми вбраннями.

Герцог і герцогиня Сассекські не повинні були бути присутніми на Met Gala в Нью-Йорку.

Користувачі соцмереж поділилися відео, на якому видно, як рудоволосий чоловік працює на доріжці.

"Чому двійник принца Гаррі на килимі #MetGala2024?? Його треба найняти дублером — навіть пролисина правильна!", — написано у підписі до відео.

Одягнений у смокінг і з чорною краваткою-метеликом джентльмен допомагав знаменитостям поправляти шлейфи на їхніх сукнях.

Нагадаємо, справжнього принца Гаррі ми побачимо вже завтра, 8 травня у Лондоні. Він приїде на службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених".

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

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