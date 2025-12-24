Дворецький короля Чарльза розсекретив, як монарх насправді пише свою різдвяну промову

Король Чарльз / © Getty Images

Це перший випадок, коли різдвяне послання монарха було записане саме там. Зазвичай члени королівської сім’ї сідають подивитися звернення монарха всією сім’єю після відвідин церкви у Сандрінгемі та сімейного обіду.

Колишній дворецький Чарльза пан Грант Гаррольд, який працював у королівському дворі від 2004 до 2011 року, розповів, як король готується до запису різдвяної промови.

«Король — майстер у написанні промов. Він сам пише їх від руки, а потім вони передаються його секретареві, який друкує їх та перевіряє. Король дуже суворий у питаннях граматики, орфографії та пунктуації. Я дивуюсь, що він ніколи не зробив мені зауваження, коли писав йому, бо моя граматика жахлива. Це показує, який він є джентльмен».

А коли справа доходить до його виступів, він суворий. Після того, як текст було надруковано, він переглядав його і робив позначки про все, що, на його думку, було не так, і процес повторювався. Зрештою, коли він буде задоволений результатом, він його затвердить, це, ймовірно, відбудеться приблизно у жовтні чи на початку листопада. Але зміни можуть бути внесені та будуть внесені до останнього моменту».

«Я думаю, йому подобається вимовляти промови, він дуже впевнений у собі. Ми знали його як „Чарльз, який знімається з одного дубля“, тому що, коли він знімався в будь-якому фільмі, він завжди міг зробити це з першого дубля, і він був відомий цим серед членів королівської родини», — пише express.

Нагадаємо, раніше ми показували, якою була перша промова королеви Єлизавети II на телебаченні, яка була показана 1957 року. Її записували в Сандрінгемському палаці, де монархиня, ймовірно, перебувала на зимових канікулах.