ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Дворецький короля Чарльза розсекретив, як монарх насправді пише свою різдвяну промову

Цього року різдвяне звернення короля знімали на початку місяця у каплиці Богоматері у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Це перший випадок, коли різдвяне послання монарха було записане саме там. Зазвичай члени королівської сім’ї сідають подивитися звернення монарха всією сім’єю після відвідин церкви у Сандрінгемі та сімейного обіду.

Колишній дворецький Чарльза пан Грант Гаррольд, який працював у королівському дворі від 2004 до 2011 року, розповів, як король готується до запису різдвяної промови.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

«Король — майстер у написанні промов. Він сам пише їх від руки, а потім вони передаються його секретареві, який друкує їх та перевіряє. Король дуже суворий у питаннях граматики, орфографії та пунктуації. Я дивуюсь, що він ніколи не зробив мені зауваження, коли писав йому, бо моя граматика жахлива. Це показує, який він є джентльмен».

А коли справа доходить до його виступів, він суворий. Після того, як текст було надруковано, він переглядав його і робив позначки про все, що, на його думку, було не так, і процес повторювався. Зрештою, коли він буде задоволений результатом, він його затвердить, це, ймовірно, відбудеться приблизно у жовтні чи на початку листопада. Але зміни можуть бути внесені та будуть внесені до останнього моменту».

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

«Я думаю, йому подобається вимовляти промови, він дуже впевнений у собі. Ми знали його як „Чарльз, який знімається з одного дубля“, тому що, коли він знімався в будь-якому фільмі, він завжди міг зробити це з першого дубля, і він був відомий цим серед членів королівської родини», — пише express.

Нагадаємо, раніше ми показували, якою була перша промова королеви Єлизавети II на телебаченні, яка була показана 1957 року. Її записували в Сандрінгемському палаці, де монархиня, ймовірно, перебувала на зимових канікулах.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie