Двоє заручин, народження дитини та багато спорту: головні королівські події тижня

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Принц Вільям із дочкою Шарлоттою на футболі

Принц Уельський Вільям та принцеса Шарлотта відвідали футбольний матч жіночої збірної на Євро-2025 у Швейцарії.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © instagram.com/princeandprincessofwales

Батько та дочка приїхали підтримати збірну Англії та «левиці» здобули перемогу над збірною Іспанії. Іспанську команду, до речі, приїжджали підтримати сестри — принцеса Леонор та інфанта Софія.

Зара і Майк Тіндалли на регбі

Зоря і Майк Тіндалл / © Instagram Майка Тіндалла

Британці були активними на спортивних заходах цього тижня. Зара Тіндалл та її чоловік Майк перебувають у відпустці в Австралії, де побували на стадіоні, приїхавши повболівати за команду «Британських та ірландських левів». Знімком у своєму Instagram поділився Майк Тіндалл.

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Британські та ірландські леви — це регбійна збірна, яка складається з гравців, які представляють Англію, Шотландію, Уельс та Ірландію.

Г’ю та Олівія Гросвенори стали батьками

Г’ю та Олівія Гросвенори / © Getty Images

7-й герцог Вестмінстерський Г’ю та його дружина Олівія Гросвенори вперше стали батьками. 27 липня, в Лондоні Олівія народила дівчинку, якій надали незвичайне ім’я Козіма Флоренс Гросвенор.

Г’ю Гросвенор — добрий друг принца Вільяма та хрещений батько принца Джорджа (старшого сина Вільяма) та принца Арчі (сина принца Гаррі).

Принцеса Беатріс з’явилася на вулицях Лондона із сім’єю

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо та дітьми в Лондоні / © Getty Images

Принцеса Беатріс, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці та їхні діти — Сієнна, Афіна та Крістофер приєдналися до фанатів, які вишикувалися біля торгового центру в Лондоні в очікуванні автобуса з жіночою збірною Англії з футболу, яка повернулася з перемогою зі Швейцарії. А ми й не знали, що принцеса Йоркська є футбольною вболівальницею.

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Племінниця принцеси Діани оголосила про заручини

Ченнінг Міллерд і Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер заручилася зі своїм бойфрендом Ченнінгом Міллердом, з яким зустрічається вже 9 років. Чоловік освідчився під час їхньої літньої відпустки в Греції, ставши на одне коліно і подарувавши каблучку з діамантом грушоподібної форми. Леді Еліза сказала «так».

Син принцеси Анни одружується

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

І буквально сьогодні стало відомо, що 47-річний Пітер Філліпс — син принцеси Анни і онук королеви Єлизавети II — вирішив вдруге одружитися. Його майбутньою дружиною стане медсестра Гаррієт Сперлінг, з якою Пітер уже багато разів з’являвся у світському суспільстві, особливо цього літа. Дату весілля поки що не призначили.