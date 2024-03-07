Дядько принцеси Уельської прокоментував стан здоров'я племінниці

Кенсінгтонський палац не ділиться подробицями про стан здоров'я принцеси Уельської, а її дядько робить це охоче.

Дядько принцеси Кейт, 58-річний Гері Голдсміт розповів журналістам, що дружина принца Вільяма отримує "найкращий догляд у світі", але відмовився надати будь-яку додаткову інформацію про свою племінницю через "кодекс етикету".

"Я говорив з її мамою, моєю сестрою, вона отримує найкращий догляд у світі. Вони зробили заяву і просто сказали: "Їй потрібен деякий час, щоб відновитися, і побачимося на Великдень", — сказав чоловік, цитує його видання express. На запитання, що він думає про повернення Кейт до королівських обов'язків, він відповів: "Звичайно, вона повернеться".

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська перенесла планову операцію на черевній порожнині ще 16 січня, а наступного дня Кенсінгтонський палац опублікував заяву про те, що операція минула успішно. У тій же заяві йшлося, що 42-річна принцеса не виконуватиме своїх королівських обов'язків щонайменше до Великодня і просили, щоб її медична інформація залишалася конфіденційною.

Нагадаємо, нещодавно папараці зробили кілька свіжих фотографій Кейт, коли вона їхала в автомобілі разом зі своєю мамою Керол. Британські видання не публікували знімків із толерантності до принцеси.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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