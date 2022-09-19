"Дякуємо за повсякчасну увагу до України": Олена Зеленська опублікувала допис про королеву Єлизавету II

Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram останній офіційний портрет королеви Єлизавети II, який напередодні похорону опублікував Букінгемський палац. На світлині Її Величність позує у небесно-блакитній сукні і перлинних прикрасах.

Перша леді написала у дописі, чим найбільше їй запам'яталася британська королева.

"У ці дні пам’яті Її Величності Королеви Єлизавети ІІ майже в кожного – свій улюблений спогад про неї. Так буває, коли відійшла справді епоха, яка вплинула на всіх. І до того ж епоха шляхетна й взірцева, до якої хочеться бути причетним.

На мене особисто завжди справляло враження, як, маючи численні обов’язки, Королева Єлизавета ІІ та її помічники встигали приділяти увагу та відповідати на листи дітей з усього світу, зокрема й наших, українських дітей.

Лише в останні роки листи з поміткою "Royal Мail" надходили до хлопчика із Запоріжжя та дівчинки з Кропивницького – вони просто написали Королеві про своє життя й отримали відповіді! Відповідь від Її Величності надійшла й школі № 1 з Бердянська – після того, як учні привітали Королеву Єлизавету ІІ з 90-річчям.

Це надзвичайно важлива риса й урок для всіх лідерів, як важливо бути уважним до кожного", - написала дружина президента.

Нині Зеленська перебуває в Лондоні. Вона вшанувала пам'ять королеви Єлизавети II у Вестмінстер-голі, а також відвідала службу у Вестмінстерському абатстві на честь монархині.

"Сьогодні в Лондоні мала змогу попрощатися з Її Величністю від імені всіх українців. Дякуємо за повсякчасну увагу до України, за натхненні побажання, які ми отримали від Вас у День Незалежності: "Нехай кращі часи чекають у майбутньому". Нехай так і буде. Зі сподіванням і подякою, Україна", - йдеться у дописі першої леді.

Нагадаємо, в межах свого візиту до Лондона Олена відвідала прийом у Букінгемському палаці, який організував король Чарльз III та королева-консорт Камілла для високопоставлених гостей та королівських осіб.

Перша леді України також зустрілася з принцесою Уельською Кетрін. Вони обидві були одягнені в чорне вбрання і сиділи по обидва боки від каміна в кріслах із картатої тканини з рожевими орхідеями на задньому плані. Про що розмовляли Кетрін та Олена, не повідомляється.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

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