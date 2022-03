"Дякую за те, що ви такі сміливі": Меган та Гаррі зробили пожертву Україні

Подружжя Сассекських заявило, що пишається нашим народом.

Фонд пари Archewell оголосив у п'ятницю, що герцог та герцогиня Сассекські зробили пожертвування численним організаціям, які працюють на місцях для підтримки українського народу, зокрема HIAS (Допомога українським сім'ям влаштуватися), World Central Kitchen, Всесвітня організація охорони здоров'я та The HALO.

Меган та Гаррі також розповіли, що вони допомагають боротися з дезінформацією та пропагандою в Інтернеті через коаліцію українських ЗМІ, таких як The Kyiv Independent та організацію Are We Europe, після російського вторгнення в Україну 24 лютого.

"Всі ми в Archewell були натхненні роботою, яку взяли на себе ці організації, а також історіями тих, хто перебуває на передовій", — заявили Гаррі та Меган у заяві на своєму сайті Archewell Foundation, пише People.

Виступаючи під час відеодзвінка з двома співробітниками HALO, які працюють на місцях в Україні, принц Гаррі похвалив хоробрість усіх учасників благодійної організації, яка активно займається захистом місцевих жителів від бомб і наземних мін, що не розірвалися, додавши: "Продовжуйте робити те, що ви робите, продовжуйте рятувати життя".

Фонд особливо близький серцю Гаррі після новаторської роботи його матері, принцеси Діани, яка 1997 року висвітлила проблему застарілих наземних мін, коли вона, як відомо, пройшла через одне з мінних полів HALO в Анголі.

Принцеса Діана 1997 року / Getty Images

Від того часу принц Гаррі пішов стопами своєї матері, став покровителем Фонду 2013 року, а 2019 року сам пройшовся мінним полем, що діє в Анголі, так само, як це раніше зробила його мати Діана.

Принц Гаррі 2019 року / Getty Images

"Дякую за те, що ви такі сміливі і такі дивовижні", — сказав принц співробітникам HALO Олесі та Марині, які працюють повний робочий день у HALO Україна разом із 430 іншими чоловіками та жінками.

"Хлопці, ви рятуєте життя кожен божий день. Я знаю, що ви є частиною HALO, і це саме те, заради чого ви тут. І я знаю, що ви продовжите робити роботу, яка так відчайдушно необхідна для HALO, для сім'ї та для вашої країни. Як ми можемо допомогти? Як люди можуть допомогти? Як людям найкраще допомогти? Тому що так багато людей дивляться, відчуваючи себе абсолютно безпорадними", — сказав Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що член Invictus Games (організації, заснованої принцем Гаррі 2014 року) Сергій Караїван загинув під час вторгнення Росії до України.

