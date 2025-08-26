- Дата публікації
Дивацтва монарха: що бере з собою в подорожі король Чарльз III
Члени королівської родини постійно подорожують між своїми маєтками, а також їздять у різні тури. Король Чарльз III має цілий список важливих речей, які він бере з собою в поїздки.
У книжці «Король-бунтар» письменника Тома Бауера автор розповів, що Чарльз подорожує зі своїм власним ліжком, віскі і навіть запасом якогось особливого туалетного паперу.
«Король відправив своїх слуг на день раніше з вантажівкою меблів, щоб замінити ідеальну обстановку в гостьових кімнатах. І не лише окремі комоди: у вантажівці знаходилися спальні Чарльза та Камілли, включаючи ортопедичне ліжко принца та його власну постільну білизну». Його співробітники також подбали про те, щоб у валізу потрапили невеликий радіоприймач, сидіння для унітазу Чарльза, рулони туалетного паперу Kleenex Premium Comfort, віскі Laphroaig та бутильована вода (для обох спалень), а також два пейзажі шотландського нагір’я, пише журнал Hello!.
Також кажуть, що король мандрує із власною органічною їжею. Нещодавно ми розповідали, що їсть протягом дня британський король.