Дивацтва монарха: що бере з собою в подорожі король Чарльз III

Члени королівської родини постійно подорожують між своїми маєтками, а також їздять у різні тури. Король Чарльз III має цілий список важливих речей, які він бере з собою в поїздки.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

У книжці «Король-бунтар» письменника Тома Бауера автор розповів, що Чарльз подорожує зі своїм власним ліжком, віскі і навіть запасом якогось особливого туалетного паперу.

«Король відправив своїх слуг на день раніше з вантажівкою меблів, щоб замінити ідеальну обстановку в гостьових кімнатах. І не лише окремі комоди: у вантажівці знаходилися спальні Чарльза та Камілли, включаючи ортопедичне ліжко принца та його власну постільну білизну». Його співробітники також подбали про те, щоб у валізу потрапили невеликий радіоприймач, сидіння для унітазу Чарльза, рулони туалетного паперу Kleenex Premium Comfort, віскі Laphroaig та бутильована вода (для обох спалень), а також два пейзажі шотландського нагір’я, пише журнал Hello!.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Також кажуть, що король мандрує із власною органічною їжею. Нещодавно ми розповідали, що їсть протягом дня британський король.

