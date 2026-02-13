Дивність експринца Ендрю: чому брат короля колекціонував плюшеві іграшки і не зміг перевезти їх до свого нового будинку

Експринц Ендрю / © Associated Press

Раніше ми розповідали про дивне хобі експринца Ендрю — колекціонувати плюшевих ведмедів. Його колекція велика, а колишні співробітники Ендрю, зокрема його покоївка Шарлотта Бріггс, раніше стверджувала, що на ліжку принца лежали 72 м’які іграшки і їх необхідно було щоразу складати в правильному порядку.

Після того, як Ендрю Маунтбаттен-Віндзора було вигнано з Роял-Лодж, у його новому будинку в Сандрінгемі не знайшлося місця для його колекції. Видання Daily Mail пише, що Ендрю взяв із собою до свого нового будинку лише одного плюшевого ведмедя, а решту м’яких іграшок, а також інші речі та меблі були відправлені на зберігання «з практичних міркувань».

Як раніше повідомив виданню Heatworld інсайдер, колишній герцог дбайливо зберігав свою улюблену колекцію плюшевих ведмедиків.

«Він повністю олюднив їх, настільки, що переконаний, що переїзд з Роял-Лодж завдасть їм багато клопоту, тому що, як він каже, це і їхній будинок теж, — повідомило джерело. — Схоже, що вимушений переїзд довів його до повного нервового зриву, тому що він постійно каже людям, що ведмеді не впораються зі змінами, ніби він переносить на них свої емоції, як маленька дитина».

Залишається незрозумілим, чи буде його колекція тимчасово розміщена на лондонському складі чи він стане постійним місцем її зберігання через брак місця на фермі Марш, де незабаром оселиться зганьблений і вигнаний герцог.