Дивом вижила: італійська принцеса поділилася в блогу кадрами після моторошної аварії на мотоциклі

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

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21-річна дівчина поділилася в Instagram численними фотографіями з лікарні, попередивши своїх підписників про необхідність бути обережними, перебуваючи на дорозі.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

«Мені неймовірно пощастило, що я залишилася живою. Я врізалася головою у стіну під час їзди на мотоциклі та опинилася у реанімації у відділенні інтенсивної терапії. Вижити після цього — справжнє диво», — підписала фото королівська особа.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

«Я хотіла поділитися своїм досвідом, оскільки тепер я зрозуміла більше, ніж будь-коли, що мотоцикли потужні та захоплюючі, але також нещадні. Будь ласка, їздіть обережно. Надягайте повний захист, особливо належний шолом. Мій врятував мені життя», — написала принцеса.

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Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Дівчина також подякувала команді лікарів Centre Hospitalier Princesse Grace за їхню експертну допомогу в ті критичні дні, а також бригаді невідкладної медичної допомоги та рятувальникам на місці пригоди, чиї швидкі та рішучі дії в ті перші хвилини мали вирішальне значення.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Раніше цього місяця Марія Кароліна відвідувала Каннський кінофестиваль разом зі своєю сестрою.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська із сестрою в Каннах / © Getty Images