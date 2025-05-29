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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Дивом вижила: італійська принцеса поділилася в блогу кадрами після моторошної аварії на мотоциклі

Італійська принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська, повідомила, що перебувала непритомною у відділенні інтенсивної терапії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

21-річна дівчина поділилася в Instagram численними фотографіями з лікарні, попередивши своїх підписників про необхідність бути обережними, перебуваючи на дорозі.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

«Мені неймовірно пощастило, що я залишилася живою. Я врізалася головою у стіну під час їзди на мотоциклі та опинилася у реанімації у відділенні інтенсивної терапії. Вижити після цього — справжнє диво», — підписала фото королівська особа.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

«Я хотіла поділитися своїм досвідом, оскільки тепер я зрозуміла більше, ніж будь-коли, що мотоцикли потужні та захоплюючі, але також нещадні. Будь ласка, їздіть обережно. Надягайте повний захист, особливо належний шолом. Мій врятував мені життя», — написала принцеса.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Дівчина також подякувала команді лікарів Centre Hospitalier Princesse Grace за їхню експертну допомогу в ті критичні дні, а також бригаді невідкладної медичної допомоги та рятувальникам на місці пригоди, чиї швидкі та рішучі дії в ті перші хвилини мали вирішальне значення.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська

Раніше цього місяця Марія Кароліна відвідувала Каннський кінофестиваль разом зі своєю сестрою.

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська із сестрою в Каннах / © Getty Images

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська із сестрою в Каннах / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
235
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