ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Дизайнерка весільної сукні принцеси Діани показала небачені раніше кадри створення культового образу

Цього року цій сукні виповнюється 45 років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Принцеса Діана і принц Чарльз

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Associated Press

29 липня 1981 року відбулося одне з найвідоміших весіль в історії — вінчання принца Чарльза та Діани Спенсер. Церемонія відбувалася в соборі Святого Павла у Лондоні.

Весільне вбрання Діани було розроблено відповідно до її побажань подружньою парою валлійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануель. Сукня була зшита з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрашена мереживом, ручною вишивкою, лелітками та десятьма тисячами перлин. Вона мала також 8-метровий шлейф обшитий старовинними мереживами, а також пишні рукави, характерні для моди 80-х років.

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Associated Press

До 45-річчя від дня весілля дизайнерка Елізабет Емануель поділилася двома фотографіями з власного архіву. На знімках показаний процес створення вбрання.

На першому фото помітно, що сукня ще не дошита і у ній немає таких елементів як мереживо на подолі та рюші на комірі.

Також на другому фото, ймовірно, дизайнерка показала підспідничник з фатину, який підрізала вручну.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie