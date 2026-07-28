Дизайнерка весільної сукні принцеси Діани показала небачені раніше кадри створення культового образу

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Associated Press

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29 липня 1981 року відбулося одне з найвідоміших весіль в історії — вінчання принца Чарльза та Діани Спенсер. Церемонія відбувалася в соборі Святого Павла у Лондоні.

Весільне вбрання Діани було розроблено відповідно до її побажань подружньою парою валлійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануель. Сукня була зшита з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрашена мереживом, ручною вишивкою, лелітками та десятьма тисячами перлин. Вона мала також 8-метровий шлейф обшитий старовинними мереживами, а також пишні рукави, характерні для моди 80-х років.

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Принцеса Діана і принц Чарльз / © Associated Press

До 45-річчя від дня весілля дизайнерка Елізабет Емануель поділилася двома фотографіями з власного архіву. На знімках показаний процес створення вбрання.

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На першому фото помітно, що сукня ще не дошита і у ній немає таких елементів як мереживо на подолі та рюші на комірі.

Також на другому фото, ймовірно, дизайнерка показала підспідничник з фатину, який підрізала вручну.

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