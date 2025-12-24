ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
138
2 хв

Джеймс Міддлтон розповів, які у нього насправді стосунки з сестрою — принцесою Уельською

Джеймс — молодший із трьох дітей Керол та Майкла Міддлтонів та брат принцеси Уельської Кейт.

Ольга Кузьменко
Джеймс Міддлтон

Джеймс Міддлтон / © Getty Images

У новому інтерв’ю журналу Hello!, приуроченому до різдвяної кампанії Dogs Trust «Щасливе місце», Джеймс Міддлтон трохи розповів про свою сім’ю та своїх сестер — принцесу Кейт та Піппу Міддлтон-Меттьюз.

У Джеймса та його дружини Алізе Тевене є дворічний син Ініго, і вони живуть у Беркширі зі своїми шістьма собаками. Джеймс каже, що може звернутися до сестер, у яких по троє дітей, за порадою у питанні виховання.

Джеймс, його дружина Алізе та син Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона

Джеймс, його дружина Алізе та син Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона

«Одна із чудових речей у тому, щоб бути наймолодшою дитиною і виховувати дітей останнім, — це мати безліч необхідних речей, які стануть у нагоді. Крім того, вони вселяють у мене впевненість. Будучи батьком, ти завжди на нервах, особливо в цю пору року, коли скрізь кашель, застуда і нежить», — сказав Джеймс. «Вони точно завжди на зв’язку, якщо нам знадобиться порада», — продовжив він. «І так само вони знають, що я завжди на зв’язку, якщо їм знадобиться порада щодо догляду за собаками», — розповів Міддлтон про свої стосунки із сестрами.

«Я думаю, нам дуже пощастило, що у нас така дружна сім’я, тому ми досить часто збираємось разом і насолоджуємось цією можливістю. У нього (сина Джеймса — Ініго) шість двоюрідних братів і сестер, і це чудово, що вони проводять час разом і створюють спогади», — пояснив Джеймс.

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе на різдвяному концерті принцеси Кейт / © Getty Images

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе на різдвяному концерті принцеси Кейт / © Getty Images

Раніше ми розповідали, що з’явилася інформація, ніби стосунки між принцесою Кейт та її молодшою сестрою Піппою стали прохолоднішими, ніж раніше.

