Джамала та дружина Ердогана Еміне зустрілися з українськими біженцями в Анкарі

Джамала та дружина Ердогана Еміне зустрілися з українськими біженцями в Анкарі

Перша леді Туреччини та українська співачка влаштували дітям справжнє свято.

Дружина Ердогана Еміне Ердоган та кримськотатарська співачка, актриса та автор пісень, переможниця конкурсу пісні «Євробачення-2016» у Стокгольмі Джамала зустрілася з дітьми-жертвами війни в Україні у Президентському комплексі в Анкарі.

Джамала виконала для дітей свою пісню "1944". Також для маленьких біженців було влаштовано обід, солодкий стіл та інші розваги.

Джамала та Еміне Ердоган / Getty Images

Дуже зворушливий момент був, коли Еміне Ердоган поцілувала руку маленькій дівчинці з України.

Джамала та Еміне Ердоган / Getty Images

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