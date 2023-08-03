Джастін Трюдо і Софі Грегуар розлучаються: історія кохання і роль дружини у кар'єрі чоловіка

Джастін Трюдо став другим прем'єр-міністром Канади, який оголосив про розлучення під час перебування на посаді.

Прем'єр-міністр Канади – 51-річний Джастін Трюдо і його дружина – 48-річна Софі Грегуар Трюдо розлучаються після 18 років шлюбу, пише видання The Guardian. Про це подружжя повідомило на своїх сторінках в Instagram. У дописах вони зазначили, що рішення розлучитися прийшло після "багатьох важливих і складних розмов".

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

В офісі прем'єр-міністра заявили, що подружжя підписало юридичну угоду.

"Вони працювали над тим, щоб усі юридичні та етичні кроки щодо їхнього рішення про розлучення були вжиті, і будуть продовжувати це робити й надалі", — йдеться у повідомленні.

Подружжя попросило поставитися із розумінням до ситуації і поважати їхнє приватне життя заради благополуччя їхніх дітей.

"Вони залишаються близькою сім’єю, і Софі та прем’єр-міністр зосереджені на вихованні своїх дітей у безпечному, люблячому та спільному середовищі", — зазначили у заяві.

Деталі угоди про розлучення та опіку над дітьми ще не оприлюднені. Також відомо, що з наступного тижня вони будуть у відпустці.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Другий канадський прем'єр-міністр, який розлучився

Трюдо став другим канадським прем'єр-міністром, який оголосив про розлучення під час перебування на посаді. Першим був його батько, покійний П'єр Елліотт Трюдо, і мати Маргарет Трюдо, які оголосили про розлучення у 1977 році після шести років спільного життя.

Знайомство і одруження

Джастін і Софі познайомилися ще у дитинстві у Монреалі. Софі була однокласницею його молодшого брата Мішеля. Через різницю у віці вони мало спілкувалися.

У 2003 році вони знову зустрілися. Вони були співведучими благодійного заходу. Софі надіслала Джастіну електронний лист після їхнього флірту, але він не відповів. У нього на це були свої причини, тому він не ігнорував її навмисно, пише Firstpost.

У 2016 році в інтерв’ю Vogue Трюдо сказав: "Я знав, що якби я відповів, ми б зустрілися, щоб випити кави, і це було б останнє побачення у моєму житті".

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

І через деякий час вони знову зустрілися на вулиці. Джастін вибачився за те, що не відповів на її електронний лист, і запросив на побачення.

"Ми обидва перебували на дещо складній стадії в особистому житті. Щойно я зустрів Софі, я зрозумів, що це щось серйозне з великим потенціалом", – сказав Трюдо під час виступу в квебекському токшоу La semaine des 4 Julie у 2021 році.

Тоді Джастін зізнався, що не хотів поспішати, але й не хотів втратити свій шанс.

"Мені довелося виправити кілька речей у своєму житті, перш ніж я міг просто зосередитися на ній. Ми не поспішали, щоб переконатися, що це правильний крок", – сказав прем'єр-міністр і інтерв'. Vogue.

Грегуар додала: "Я мрійниця і романтик, і в кінці вечері він сказав: "Мені 31 рік, і я чекав тебе 31 рік". І ми обоє плакали, як діти".

Пара одружилася 28 травня 2005 року. Церемонія одруження відбулася у церкві Сен-Мадлен Д'Отремон у Монреалі. Від церкви вони їхали на автомобілі батька Джастіна – Mercedez 300SL 1959 року.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар залишають церкву Сен-Мадлен Д'Отремон у Монреалі після церемонії одруження / Фото: Getty Images

Вони виховують трьох дітей: 15-річного сина Ксав'єра, 14-річну доньку Еллу-Грейс і 9-річного сина Хедріена.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо з дітьми / Фото: Associated Press

Роль Софі Грегуар Трюдо у кар'єрі чоловіка

Софі, яка є онукою колишнього члена Законодавчої асамблеї Квебеку Жана-Жака Блеза, була такою ж амбітною щодо своєї кар’єри, як і Трюдо. Спочатку вона працювала порт'є і асистенткою у рекламній фірмі. Із пристрастю і відданістю вона поступово піднімалася по сходах професіоналізму і працювала у різних сферах реклами, зв’язків з громадськістю та продажів. Пропрацювавши три роки в продажах, вона пішла навчатися у школу радіо і телебачення.

Після закінчення навчання Софі увійшла у світ медіа, як редакторка новин журналу CTV E-talk, де писала про знаменитостей та історії Квебеку. Коли любителька культури, мистецтва і кіно дізналася про вакансію репортерки розважальних програм на квебекській телевізійній станції LCN, вона одразу ж подала заявку і успішно отримала цю посаду.

Джастін Трюдо і Софія Грегуар / Фото: Getty Images

Окрім того, вона є професійною ораторкою і має сертифікат інструкторки йоги.

У жовтні 2015 року газета New York Post назвала її "найгарячішою першою леді світу". Вона володіє кількома мовами, зокрема англійською і французькою.

Коли Софі виходила заміж за Трюдо, вона була вже дуже популярною, зустрічалася з міжнародними лідерами, високопоставленими особами та громадськими організаторами і приєднувалася до свого чоловіка під час закордонних поїздок.

Ставши першою леді, вона зайняла помітне місце у канадському суспільстві і активно виступала за права жінок і обізнаність про психічне здоров'я. Грегуар є відданою волонтеркою багатьох некомерційних і благодійних організацій у Квебеку.

Вона має випустити дві книжки "Ближче разом: пізнання себе, любов один до одного". Перша книжка, яка має вийти у 2024 році, буде посібником із здоров’я, призначена для дорослих, а друга – має вийти у 2025 році, буде книжкою з картинками для дітей.

Сам Трюдо відкрито визнав вирішальну роль своєї дружини у формуванні його прогресивних переконань. Це відстоювання гендерної рівності через такі дії, як призначення гендерно збалансованого кабінету міністрів і надання переваги розширенню прав і можливостей жінок у зовнішній політиці Канади.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Останнім часом у політичній діяльності свого чоловіка Софі грала менш помітну роль і рідко їздила з ним в офіційні поїздки.

На річницю їхнього весілля минулого року Грегуар Трюдо написала у дописі в Instagram: "Ми пережили сонячні дні, сильні шторми та все, що було між ними, і це ще не закінчилося".

У травні цього року вони їздили до Лондона на коронацію короля Чарльза III і були разом під час візиту президента США Джо Байдена наприкінці березня.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Вислови Джастіна Трюдо і Софі Грегуар про своє подружнє життя

Джастін Трюдо, автобіографія 2014 року, Common Ground

"Наш шлюб не ідеальний, у нас були важкі злети і падіння, але Софі залишається моїм найкращим другом, моїм партнером, моїм коханням. Ми чесні одне з одним, навіть коли це боляче".

Грегуар Трюдо сказала Global News у 2015 році, що "жоден шлюб не є легким".

"Я майже пишаюся тим фактом, що ми зазнали труднощів, так, тому що ми хочемо автентичності. Ми хочемо правди. Ми хочемо стати ближчими як особистості протягом нашого життя, ми обидва мрійники, і ми хочемо бути разом стільки, скільки зможемо".

Джастін Трюдо, 28 травня 2023 року в Instagram

"Кожна миля цієї спільної подорожі – це пригода. Я люблю тебе, Соф. З ювілеєм!"

Джастін Трюдо, 24 квітня 2023 року в Instagram

"Із днем ​​народження, Софі. Від цього, до цього і всього між ними, немає нікого, кого б я хотів мати поруч… Я люблю тебе, mon amour".

Грегуар Трюдо, вересень 2020 року в Instagram

"Наше перше побачення відбулося 17 років тому... Ми вже не такі молоді, але, яка це була пригода. Незважаючи на всі злети і падіння, ти все ще моя людина. Я люблю тебе".

Софія Грегуар Трюдо і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Трюдо у політиці

Трюдо вперше був обраний до Палати громад у 2008 році, пішовши стопами свого батька. Він став зірковим депутатом від ліберальної партії, а потім очоливши уряд. Але з моменту вступу на посаду у 2015 році його імідж був дещо зіпсований низкою скандалів, стрімкою інфляцією та втомою виборців.

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