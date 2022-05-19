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Джастін Трюдо одягнув на зустріч із принцом Чарльзом шкарпетки, на які всі звернули увагу

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Джастін Трюдо одягнув на зустріч із принцом Чарльзом шкарпетки, на які всі звернули увагу

Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Джастін Трюдо – неординарний канадський політик. Прем'єр-міністр цієї дружньої для України країни дуже любить носити яскраві та незвичайні шкарпетки.

Про колекцію цього аксесуара у Трюдо ми вам уже розповідали ось у цьому матеріалі. Дуже часто до своїх ідеально випрасуваних костюмів політик підбирає якусь незвичайну пару шкарпеток.

Вчора Джастін Трюдо зустрівся з принцом Уельським Чарльзом, який прибув до Канади з дружиною Каміллою в рамках триденного візиту.

Джастін Трюдо / © Getty Images
Джастін Трюдо / Фото: Getty Images

На зустрічі з британським принцом канадський прем'єр з'явився в сірому костюмі, світлій сорочці, темно-червоній краватці в дрібну квітку і в тон цій краватці підібрав шкарпетки.

Принц Чарльз, на відміну від Трюдо, в чорних шкарпетках мав досить стриманий вигляд.  Втім, можливо, королівський протокол не дозволяє принцу Уельському таких експериментів.

Джастін Трюдо та принц Чарльз / © Getty Images
Джастін Трюдо та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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