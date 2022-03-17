Джастін Трюдо прийшов на засідання парламенту із синьо-жовтою стрічкою

Політик підтримав Україну.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок виступив по відеозв'язку зі зверненням до парламенту Канади. Він подякував канадцям за гуманітарну та військову допомогу, надану Україні за період війни, та назвав Канаду твердим союзником українців.

Перед включенням Зеленського також виступив із промовою і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. На засіданні парламенту політик з'явився із синьо-жовтою стрічкою на піджаку, яка символізувала підтримку Україні.

Джастін Трюдо / Getty Images

Джастін Трюдо / Getty Images

Джастін Трюдо / Getty Images

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який також активно надає підтримку та допомогу Україні під час війни, теж носить на піджаку значок українського прапора.

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