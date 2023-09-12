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Джеймс Міддлтон поділився зворушливими фото вагітної дружини на честь другої річниці їхнього весілля

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Джеймс Міддлтон поділився зворушливими фото вагітної дружини на честь другої річниці їхнього весілля

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Брат прицнеси Уельської поділився фотографіями вагітної дружини в особливий для них день.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене святкують другу річницю від дня свого весілля. Вони одружилися на таємній церемонії 11 вересня 2021 року у красивому селі комуни Борм-ле-Мімоза.

"З ювілеєм, моя дорога ❤️

Два роки у шлюбі, і я не можу кохати тебе сильніше, і все ж таки краще ще попереду…", — підписав два опубліковані кадри в Instagram Джеймс.

На одному фото вони з Алізе Тевене зображені на яхті. На ній біла довга сукня без рукавів, яка обтискає вже досить великий живіт, і вона босоніж. Він одягнений у смугасті штани та лляну сорочку.

(гортайте фото праворуч)

На другому фото Міддлтон у шортах підстрибнув з яхти в море і цей момент зазнімкували. Його дружина стоїть поруч, одягнена у синьо-білу смугасту сукню та у сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, нещодавно стилістка назвала головний секрет весільної сукні Кейт Міддлтон. Сестра Джеймса Міддлтона виходила заміж за принца Вільяма у квітні 2011 року.

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Дата публікації
Перегляди
491
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