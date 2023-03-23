Джилл Байден чорною сукнею з декоративними ґудзиками підкреслила струнку фігуру

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у церемонії вручення національних гуманітарних медалей 2021 року і національних медалей мистецтв 2021 року. Захід відбувся у Білому домі у Вашингтоні.

Перша леді цього дня мала прекрасний вигляд. Вона була одягнена у чорну сукню міді з рукавами три чверті і округлим коміром. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру. У зоні декольте воно було прикрашене декоративними ґудзиками.

Образ Джилл доповнила туфлями-човниками кольору металік, елегантними сережками у вигляді крапель і широким металевим браслетом. Їй зробили гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Французький манікюр завершив лук місіс Байден.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку металевого відтінку, яка мала гармонійний вигляд із взуттям дружини.

До слова, серед 12 нагороджених медалями – письменники, історики, освітяни і громадські діячі.

Національною гуманітарною медаллю вшановують особу чи організацію, чия робота поглибила розуміння нацією людського досвіду, розширила залучення громадян до історії чи літератури або допомогла зберегти і розширити доступ американців до культурних ресурсів.

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