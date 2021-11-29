Джилл Байден із чоловіком та онуками взяли участь у церемонії запалення різдвяної ялинки

Перша леді США обрала для свого виходу теплу куртку та шкіряні штани.
Минулими вихідними президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден взяли участь у церемонії запалення різдвяної ялинки у Нантакеті, штат Массачусетс.
Разом із президентським подружжям були їхні онуки – Гантер, Фіннеган та Наталі Байдени, а також їхня донька – Ешлі Байден.
Перша леді була одягнена у чорну теплу куртку, з-під якої визирав сірий светр із високою горловиною, та шкіряні штани. Свій лук вона доповнила чорними шкіряними рукавичками та маскою.
Джо був одягнений у темно-синю куртку, штани та бейсболку.
Онуки та донька Байденів теж були тепло одягнені. Щоб зігрітися, вони обіймали одне одного.
Раніше пані Байден, як господарка Білого дому, урочисто зустріла різдвяну ялинку. Одягнена вона була у малинове пальто та перлинні прикраси.
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