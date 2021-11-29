Джилл Байден із чоловіком та онуками взяли участь у церемонії запалення різдвяної ялинки

Джилл Байден із чоловіком та онуками взяли участь у церемонії запалення різдвяної ялинки

Перша леді США обрала для свого виходу теплу куртку та шкіряні штани.

Минулими вихідними президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден взяли участь у церемонії запалення різдвяної ялинки у Нантакеті, штат Массачусетс.

Associated Press

Разом із президентським подружжям були їхні онуки – Гантер, Фіннеган та Наталі Байдени, а також їхня донька – Ешлі Байден.

Джилл Байден із сім'єю / Associated Press

Перша леді була одягнена у чорну теплу куртку, з-під якої визирав сірий светр із високою горловиною, та шкіряні штани. Свій лук вона доповнила чорними шкіряними рукавичками та маскою.

Джилл Байден із сім'єю / Associated Press

Джо був одягнений у темно-синю куртку, штани та бейсболку.

Джилл Байден із сім'ї / Associated Press

Онуки та донька Байденів теж були тепло одягнені. Щоб зігрітися, вони обіймали одне одного.

Джилл Байден із сім'єю / Associated Press

Раніше пані Байден, як господарка Білого дому, урочисто зустріла різдвяну ялинку. Одягнена вона була у малинове пальто та перлинні прикраси.

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