Джилл Байден підкреслила струнку фігуру ніжно-рожевою сукнею

Перша леді США, як завжди, обрала для свого виходу вишуканий лук.

Джилл Байден взяла участь у з'їзді 125-ї річниці Національної асоціації вчителів (PTA) у Нейшл-Харборі, штат Меріленд. Там перша леді виступила з промовою.

Для цієї події Джилл обрала ніжний образ. На ній була світло-рожева сукня по фігурі довжини міді із таким самим широким поясом на талії. Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі дружини президента.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила гарне зачіску, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха перлинними сережками. На шиї у неї будо елегантне намисто, а на руках – металеві браслети і годинник.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У цьому аутфіті Джилл папараці сфотографували з чоловіком дорогою на борт Marine One на південній галявині Білого дому.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями подружжя Байденів Джилл проїхалося велосипедною доріжкою біля будинку в Рехобот-Біч. На фініші з Джо Байденом стався конфуз - він впав з велосипеда.

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