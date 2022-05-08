Джилл Байден про зустріч з українцями: "Їхня сила і стійкість надихають світ"

Джилл Байден про зустріч з українцями: "Їхня сила і стійкість надихають світ"

Про мотиви та цілі свого неймовірно сміливого та дуже важливого для українців вчинку перша леді США розповіла у своєму Twitter.

Джилл Байден, повідомила, що цього Дня матері вона хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. За останні кілька місяців дуже багатьом українцям довелося залишити свої будинки та своїх близьких.

Цей день мами, я буду братися з українською матір'ю і своїми дітьми.



Над останніми трьома місяцями, far too many Ukrainians має had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Перша леді США пояснила, чому вирішила не обмежуватись зустрічами з українськими біженцями в Румунії та Словаччині, а, незважаючи на небезпеку, приїхати до України:

"Я сподіваюся, що, перебуваючи тут, я зможу передати світові, наскільки їхня сила та стійкість надихають світ, і нагадати їм, що вони не самотні."

"Як мати, я можу тільки уявити, яке горе і тривогу вони повинні відчувати щодня через неспровокований напад Росії.

Як мамина, я може тільки imaginat grief and anxiety вони мусили тяжкий every day від Росії's unprovoked attack.



I've seen firsthand how the people of Slovakia and Romania have opened their homes, they schools, they hospitals, and their hearts. pic.twitter.com/tqMjg6OklP — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Я на власні очі бачила, як жителі Словаччини та Румунії відкрили свої будинки, свої школи, свої лікарні та свої серця.” – написала Джилл Байден.

Together, ми є united for Ukraine.



I hope by being here I can convey how much their strength and resilience inspires the world, and remind them that they are not alone. pic.twitter.com/YBqSsdw5i7 — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

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