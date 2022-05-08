Джилл Байден про зустріч з українцями: "Їхня сила і стійкість надихають світ"

Про мотиви та цілі свого неймовірно сміливого та дуже важливого для українців вчинку перша леді США розповіла у своєму Twitter.
Джилл Байден, повідомила, що цього Дня матері вона хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. За останні кілька місяців дуже багатьом українцям довелося залишити свої будинки та своїх близьких.
Цей день мами, я буду братися з українською матір'ю і своїми дітьми.— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022
Над останніми трьома місяцями, far too many Ukrainians має had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B
Перша леді США пояснила, чому вирішила не обмежуватись зустрічами з українськими біженцями в Румунії та Словаччині, а, незважаючи на небезпеку, приїхати до України:
"Я сподіваюся, що, перебуваючи тут, я зможу передати світові, наскільки їхня сила та стійкість надихають світ, і нагадати їм, що вони не самотні."
"Як мати, я можу тільки уявити, яке горе і тривогу вони повинні відчувати щодня через неспровокований напад Росії.
Як мамина, я може тільки imaginat grief and anxiety вони мусили тяжкий every day від Росії's unprovoked attack.— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022
I've seen firsthand how the people of Slovakia and Romania have opened their homes, they schools, they hospitals, and their hearts. pic.twitter.com/tqMjg6OklP
Я на власні очі бачила, як жителі Словаччини та Румунії відкрили свої будинки, свої школи, свої лікарні та свої серця.” – написала Джилл Байден.
Together, ми є united for Ukraine.— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022
I hope by being here I can convey how much their strength and resilience inspires the world, and remind them that they are not alone. pic.twitter.com/YBqSsdw5i7
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