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Джилл Байден про зустріч з українцями: "Їхня сила і стійкість надихають світ"

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Джилл Байден про зустріч з українцями: "Їхня сила і стійкість надихають світ"

Джилл Байден / Associated Press

Про мотиви та цілі свого неймовірно сміливого та дуже важливого для українців вчинку перша леді США розповіла у своєму Twitter.

Джилл Байден, повідомила, що цього Дня матері вона хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. За останні кілька місяців дуже багатьом українцям довелося залишити свої будинки та своїх близьких.

Перша леді США пояснила, чому вирішила не обмежуватись зустрічами з українськими біженцями в Румунії та Словаччині, а, незважаючи на небезпеку, приїхати до України:

"Я сподіваюся, що, перебуваючи тут, я зможу передати світові, наскільки їхня сила та стійкість надихають світ, і нагадати їм, що вони не самотні."
"Як мати, я можу тільки уявити, яке горе і тривогу вони повинні відчувати щодня через неспровокований напад Росії.

Я на власні очі бачила, як жителі Словаччини та Румунії відкрили свої будинки, свої школи, свої лікарні та свої серця.” – написала Джилл Байден.

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Дата публікації
Перегляди
1091
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