Джилл Байден та королева Летиція зустрілися напередодні саміту НАТО в Мадриді

Перша леді США Джилл Байден зустрілася з королевою Іспанії Летицією у палаці Сарсуела у Мадриді.

Джилл Байден прибула до Іспанії раніше президента Джо Байдена на саміт НАТО, який відбудеться 29-30 червня у Мадриді. Перша леді розпочала свою поїздку з візиту до іспанської королеви Летиції.

До Мадрида Джилл приїхала разом зі своїми онуками. На заходах у понеділок перша леді з'явилася сама, а королеві Летиції розповіла, що залишила онучок у посольстві США. Дві жінки обнялися під час зустрічі, тепло привітавши одна одну.

Джилл Байден та королева Летиція / Фото: Getty Images

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Джилл була одягнена в червоний костюм із золотими ґудзиками на жакеті від Schiaparelli і взута в нюдові туфлі-човники на підборах. Королева Летиція одяглася в чорно-білу сукню в горох і взула чорні слінгбеки на підборах.

Водночас Джилл Байден та королева Іспанії Летиція відвідали штабквартиру Іспанського онкологічного товариства AECC у Мадриді. Перша леді надає активну підтримку організаціям, які допомагають у боротьбі з раком з того часу, як син Байденів Бо помер від раку мозку 2015 року.

Джилл Байден та королева Летиція / Фото: Getty Images

Обидві жінки були у масках, коли зустрічалися з дослідниками та відвідували центр. Джилл Байден прибула до Іспанії в неділю ввечері і перебуватиме в країні до середи.

Повідомляється, що сьогодні Джилл та королева Летиція відвідають український центр для біженців. Потім вони приєднаються до своїх чоловіків, президента Байдена і короля Філіпа VI на офіційній вечері того ж вечора.

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