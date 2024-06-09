Джилл Байден у синьому, а Бріжит Макрон у білому: перші леді США та Франції позували з чоловіками на доріжці

Президент Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон вітали в Парижі президента США Джо Байдена та його дружину Джилл.
Зустріч відбулася перед державним обідом у Єлисейському палаці у столиці Франції. Під час обіду президент Байден заявив, що Франція була першим другом Америки від моменту її заснування і є одним з її найближчих союзників більше двох століть.
Особливу увагу привернули перші леді США та Франції. 73-річна Джилл Байден одягла темно-синю оксамитову сукню Schiaparelli з широким поясом на талії, довгим шлейфом і відкритими плечима. До вбрання Джилл підібрала сині замшеві туфлі на підборах, одягла сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ястя і зібрала волосся у зачіску. Також перша леді США підкреслила очі чорним олівцем, а губи помадою натурального відтінку.
71-річна Бріжит Макрон одягла білу максісукню з прозорими рукавами, декоровану ґудзиками з одного боку, і доповнила її білими туфлями-човниками на підборах. Бріжит також зібрала волосся в зачіску, одягла сережки-висячки і зробила денний макіяж.
Обидва президенти були одягнені в класичні чорні костюми, сорочки та краватки. Позируючи на доріжці перед фотографами, вони тримали своїх дружин за руки.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як Бріжит Макрон на пам'ятному заході хотіла взяти королеву Каміллу за руку, але щось пішло не так.
Читайте також: