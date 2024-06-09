Джилл Байден у синьому, а Бріжит Макрон у білому: перші леді США та Франції позували з чоловіками на доріжці

Президент Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон вітали в Парижі президента США Джо Байдена та його дружину Джилл.

Зустріч відбулася перед державним обідом у Єлисейському палаці у столиці Франції. Під час обіду президент Байден заявив, що Франція була першим другом Америки від моменту її заснування і є одним з її найближчих союзників більше двох століть.

Візит Джо та Джилл Байденів до Франції / Фото: Associated Press

Особливу увагу привернули перші леді США та Франції. 73-річна Джилл Байден одягла темно-синю оксамитову сукню Schiaparelli з широким поясом на талії, довгим шлейфом і відкритими плечима. До вбрання Джилл підібрала сині замшеві туфлі на підборах, одягла сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ястя і зібрала волосся у зачіску. Також перша леді США підкреслила очі чорним олівцем, а губи помадою натурального відтінку.

Еммануель Макрон вітає Джилл Байден у Парижі / Фото: Associated Press

71-річна Бріжит Макрон одягла білу максісукню з прозорими рукавами, декоровану ґудзиками з одного боку, і доповнила її білими туфлями-човниками на підборах. Бріжит також зібрала волосся в зачіску, одягла сережки-висячки і зробила денний макіяж.

Еммануель та Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Обидва президенти були одягнені в класичні чорні костюми, сорочки та краватки. Позируючи на доріжці перед фотографами, вони тримали своїх дружин за руки.

Бріжит та Еммануель Макрони, Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як Бріжит Макрон на пам'ятному заході хотіла взяти королеву Каміллу за руку, але щось пішло не так.

Візит Джо та Джилл Байденів до Франції / Фото: Associated Press

Бріжит Маркон і Джилл Байден / Фото: Associated Press

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