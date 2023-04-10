Джилл Байден у жакетах: нові виходи першої леді США

Це одна з найулюбленіших речей першої леді.
Перша леді США Джилл Байден обожнює яскраве ділове вбрання, особливо вона любить і часто носить жакети різних фасонів. Останнім часом 71-річна Джилл з'являлася на публіці в цьому предметі одягу різних відтінків, тому ми зібрали деякі її цікаві луки.
Лавандовий жакет вона поєднала з яскравою сукнею у квіти. Відтінок був дуже весняним та ніжним.
Також у жакет вона вбралася для перельоту. Тоді перша леді поєднала його зі стильними та зручними кросівками.
Перша леді з'явилася на публіці у своєму улюбленому костюмі від Schiaparelli. Жакет у цьому вбранні приталений і прикрашений золотими ґудзиками. Таких жакетів у неї кілька у різних відтінків.
У Філадельфії вона сходила до ресторану в гарному жакеті кремового відтінку, який поєднала зі шкіряними штанами та туфлями-човниками.
А ось елегантний костюм сіро-бежевого відтінку Джилл Байден одягла, щоб разом із чоловіком оглядають збитки після смертоносного торнадо та сильного шторму, що пронеслися районом Роллінг-Форк.
Для святкування Великодня в Білому домі перша леді віддала перевагу стильному штанному костюму в ніжно-салатовому відтінку.
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