Джилл Байден зустрілася з військовими у Румунії, а також виступила на брифінгу на підтримку України

Джилл Байден зустрілася з військовими у Румунії, а також виступила на брифінгу на підтримку України

5 травня перша леді США Джилл Байден вирушила до Румунії та Словаччини, де вона зустрінеться з українськими біженцями. Її візит триватиме 4 дні.

Під час цього візиту дружина Джо Байдена зустрінеться не лише з українськими біженцями, а й із працівниками гуманітарних організацій, військовими та іншими людьми.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Адміністрація Байдена продовжує висловлювати непохитну підтримку Україні, а сам президент підпише законопроект про лендліз для України у символічну для Росії дату — 9 травня. Тому поїздка Джилл – ще один спосіб продемонструвати непохитну підтримку нашій країні з боку США.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Вчора, 6 травня, перша леді відвідала авіабазу НАТО "Михайло Когелнічану" в Румунії. На фото Джил зазнімкована з кондитером Джорджем Чолаке під час зустрічі з американськими військами.

Джилл Байден / Associated Press

Перша леді зустрілася також на льотному полі з сімома військовослужбовцями Національної гвардії армії Делавера перед вильотом з аеропорту біля авіабази в Румунії.

Джилл Байден / Associated Press

Також Байден виступила під час брифінгу про гуманітарні зусилля для осіб, переміщених внаслідок війни в Україні, з боку установ Організації Об'єднаних Націй, НУО та уряду Румунії під час візиту до посольства США у Бухаресті. На зустрічі Джилл з'явилася у темній сукні з принтом ромашок.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден та директорка організації Save the Children у Румунії Габріела Олександреску / Associated Press

Читайте також: