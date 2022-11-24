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"Джилл, Бріана, Ольга, Іванна": пес Патрон показав свою колекцію гумових качечок

"Джилл, Бріана, Ольга, Іванна": пес Патрон показав свою колекцію гумових качечок

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
559
Час на прочитання
1 хв
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"Джилл, Бріана, Ольга, Іванна": пес Патрон показав свою колекцію гумових качечок

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Відомий собака-сапер любить ділитися з фоловерами різними подробицями зі свого повсякденного життя.

Пес Патрон показав в Instagram свої улюблені іграшки – колекцію гумових качечок.

На відео чотирилапа зірка постає з іграшками різного розміру. Кожній з них він дав ім'я: Джилл, Емма, Бріана, Шанівка, Ольга, Іванна та інші. З одною він бавиться, іншу облизує, ще одну цілує.

"Ви просили показати вам мою колекцію качечок. Ще кілька не в кадрі чомусь) Піду пошукаю, де вони. Всім кря-крячний лизь", - підписав відео Патрон.

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Дата публікації
Перегляди
559
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