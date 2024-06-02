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Джилл та Джо Байдени вшанували пам'ять старшого сина, який помер від раку

Джилл та Джо Байдени вшанували пам'ять старшого сина, який помер від раку

Фото: Associated Press

30 травня сім'я президента Америки зібралася разом, щоб сходити до церкви.

Попри приголомшливу кар'єру та посаду президента Америки, у сім'ї Джо Байдена було багато горя. У 1972 року перша дружина Байдена та їхня дочка Наомі загинули в автокатастрофі. Сини пари теж перебували тоді в машині і зазнали серйозних травм, але вижили. Однак через багато років у Джозефа Робінетта Байдена III, старшого сина президента, якого вдома називали просто Бо, був діагностований рак мозку.

Після багатьох років боротьби із хворобою Бо Байден помер у лікарні 30 травня 2015 року.

На честь роковин від дня смерті, президент і перша леді відвідали приватну службу в Делавері. Їх заскочили папараці, коли вони виходили з автомобіля.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Також того дня під приціл фотографів потрапив ще один син президента – Гантер. 54-річний чоловік також прибув до Делавера, щоби вшанувати пам'ять брата.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у другому шлюбі з Джилл у нього народилася спільна дочка Ешлі. Також у президента є багато онуків та онучок, які часто з'являються на публічних заходах і в Білому домі.

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