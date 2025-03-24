Джилл у блакитній сукні, Джо – у смокінгу: подружжя Байденів сходило до театру

Це перший вихід колишнього президентського подружжя після того, як вони залишили Білий дім.

Колишній президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл Байден відвідали прем’єру вистави "Отелло" на Бродвеї у Нью-Йорку. Папараці зазнімкували експрезидентське подружжя біля театру "Беррімор". Джо, побачивши фотографів, радісно їм усміхнувся і продемонстрував жест із вказівним пальцем.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Getty Images

Байдени мали красивий вигляд. Джо був одягнений у класичний чорний смокінг із білою хусткою-паше у нагрудній кишені, білу сорочку, чорний метелик і чорні туфлі.

Колишня перша леді обрала для культурного виходу блакитну обтислу сукню міді з довгими рукавами, яку скомбінувала із слінгбеками кольору металік. На вулиці на ній ще було чорне пальто.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Getty Images

У Джилл була гарна зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах, елегантні краплеподібні сережки і діамантове намисто.

Нагадаємо, Джилл Байден у червоному костюмі з цікавими ґудзиками від Schiaparelli з'явилася на заході.

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