Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Джилл у блакитному светрі, Джо – у піскових штанях: папараці заскочили Байденів під час прогулянки пляжем

Автор
Аліна Онопа Аліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1428
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Джилл у блакитному светрі, Джо – у піскових штанях: папараці заскочили Байденів під час прогулянки пляжем

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Президентське подружжя проводить вікенд у своєму заміському будинку у Делавері.

Папараці заскочили президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони гуляли пляжем у Рехобот-Біч, штат Делавер. Помітивши фотографів, президент привітно їх помахав на камери.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для прогулянки Джо обрав темно-синю куртку, штани піскового кольору, темно-синю-бейсболку і кросівки.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press
Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

На Джилл був блакитний светр з капюшоном, шарф барвінкового відтінку, джинси-скіні і кросівки. Свої луки подружжя доповнило сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press
Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1428
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація