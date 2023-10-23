Джилл у блакитному светрі, Джо – у піскових штанях: папараці заскочили Байденів під час прогулянки пляжем

Президентське подружжя проводить вікенд у своєму заміському будинку у Делавері.

Папараці заскочили президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони гуляли пляжем у Рехобот-Біч, штат Делавер. Помітивши фотографів, президент привітно їх помахав на камери.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для прогулянки Джо обрав темно-синю куртку, штани піскового кольору, темно-синю-бейсболку і кросівки.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

На Джилл був блакитний светр з капюшоном, шарф барвінкового відтінку, джинси-скіні і кросівки. Свої луки подружжя доповнило сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

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