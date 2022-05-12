Джо Байден демонструє підтримку Україні навіть вибираючи краватку

Джо Байден – великий друг та надійний партнер України. Він демонструє свою підтримку нашій країні і словом, і ділом, і навіть зовнішнім виглядом.

Вчора, 11 травня, 46-й президент США прилетів до Іллінойсу, щоб зустрітися з Джеффом О'Коннором, власником O'Connor Farms та членом палати представників Робіном Келлі в Канкакі. Президент відвідав ферму, щоб обговорити постачання продуктів харчування та ціни внаслідок путінського вторгнення в Україну.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Цього дня на публіці Джо з'явився у синьому класичному костюмі, білій сорочці та синій краватці у тонку жовту смужку. Швидше за все, таку краватку президент обрав не випадково, а щоб ще раз продемонструвати підтримку США Україні.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше після підписання історичного документа – закону про ленд-ліз, Байден закликав Конгрес негайно схвалити виділення Україні $33 млрд допомоги, а виділили її майже миттєво та майже на 40 млрд доларів.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Також минулими вихідними до Ужгорода приїжджала перша леді та дружина Джо — Джилл Байден. Вона зустрілася там із першою леді України – Оленою Зеленською.

Джилл Байден та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

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